Le Iene diretta 21 dicembre: salta ancora Ornella Vanoni, arriva Iva Zanicchi

Condividi su

Martedì 21 dicembre, alle 21.25 su Italia 1, va in onda l’ultimo appuntamento dell’anno de Le Iene Show. Nicola Savino doveva essere affiancato da Ornella Vanoni, che saltò già la puntata del 16 novembre dove è stata sostituita da Elena Santarelli.

Al posto della Vanoni ci sarà una conduttrice a sorpresa.

Tra i servizi proposti il disturbo Borderline di personalità ed il caso di David Rossi. E’ il manager della Banca Monte dei Paschi che è precipitato da una finestra dell’ufficio nel 2013.

La vittima dello scherzo é Amedeo Goria.

Le Iene, diretta 21 dicembre, Iva Zanicchi, scherzo Goria

Nella diretta del 21 dicembre Nicola Savino accoglie Iva Zanicchi, che sostituisce Ornella Vanoni. La puntata inizia con lo scherzo ad Amedeo Goria. La complice è la fidanzata Vera Miales. Goria dovrà affrontare tre sfide la gelosia, la verità, la prova d’amore.

La coppia arriva in una villa lussuosa per una promozione social. Durante la cena il proprietario della struttura si mostra molto interessato a Vera Miales. Con una scusa lei si allontana simulando un finto tradimento.

La mattina dopo un ragazzo riferisce alla coppia che la gente pensa che Vera Miales sta insieme a lui solo per interesse. Goria lo ascolta e ribatte cercando di non perdere la pazienza. Per l’ultima prova indossa un travestimento da cowboy. Accetta a malincuore solo per contenta la fidanzata.

Le Iene, il racconto di Fabrizio

Le Iene raccontano la storia di Fabrizio che ha speso oltre 130.000 euro ad Ancuta, una ragazza della Romania. Doveva venire in Italia ma gli racconta di aver fatto un incidente stradale, e lui inizia a pagare del denaro. Successivamente le versa del denaro per poter pagare i funerali del padre, della nonna e della madre. Gli presenta poi una sua amica, Ana Negre, rimasta sola con 4 figli. E così Fabrizio dà altri soldi per aiutare l’amica di Ancuta.

Fabrizio vuole comprendere come riavere i propri soldi indietro. Ancuta redige due dichiarazioni scritte, del tutto illeggibili, in cui prometteva di risanare i debiti. Fabrizio nel frattempo dà altri soldi per il funerale di Ana Negre e uno dei suoi figli. Nel corso del tempo si susseguono altri personaggi introdotti da Ancuta che poco dopo “morivano”. Lui continua a mandare dei soldi per delle spese mediche ed altri funerali.

Le Iene hanno raggiunto la Romania per provare a cercare Ancuta. Quando la incontrano scoprono che Ancuta ha problemi con il gioco e si è giocata i 130.000 euro di Fabrizio, vittima di questa truffa. Ancuta ammette ogni sua colpa.

Collocamento mirato per i disabili, David Rossi

Alice Martinelli ha incontrato Marino Bottà, direttore generale Ag. Nazionale disabilità e lavoro. Ha studiato un metodo per i collocamento mirato per i disabili, soffermandosi sulle caratteristiche di ciascuno. Grazie al suo intervento moltissimi ragazzi sono riusciti a trovare un posto di lavoro.

Le Iene hanno provato a far conoscere il suo progetto al Ministro Erika Stefani. L’hanno incontrata 2 volte, a distanza di sei mesi, ma non sembra realmente interessata.

Il programma si occupa del caso di David Rossi, manager della Banca Monte dei Paschi. Nel 2013 precipitò da una finestra del suo ufficio. E’ deceduto dopo 22 minuti di agonia. Le Iene raccontano che dalle immagini qualcuno lo avrebbe spinto giù. Si sofferma poi sugli aspetti contraddittori delle indagini. Tra questi la manomissione degli effetti personali sulla scena del crimine.

Iva Zanicchi, nel suo monologo, racconta i suoi inizi, a partire dal suo primo Festival di Sanremo, dove tornerà nel 2022. Nessuno allora credeva nelle sue capacità ma grazie alla caparbietà, alla tenacia, e alla voglia di non arrendersi mai ha costruito la propria carriera.

Irrompono in studio anche Pio & Amedeo per stuzzicare i conduttori.