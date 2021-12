Stasera in tv mercoledì 22 dicembre 2021 – Tutti i programmi in onda

Condividi su

Stasera in tv mercoledì 22 dicembre 2021. Su Raidue gli ultimi episodi della fiction Mare fuori 2 con Carolina Crescentini. Su Tv8 il game show Guess My Age – Xmas edition con Max Giusti.

Stasera in tv mercoledì 22 dicembre 2021, Rai

Su Raidue, alle 21.20, gli ultimi episodi della fiction Mare fuori 2. Titolo del primo episodio: “La colpevolezza dell’innocenza”. Carmine si trova davanti Pirucchio, presunto colpevole dell’omicidio di Nina, ma viene preso da una crisi di coscienza e non riesce a ucciderlo. Carmine e Filippo (Nicolas Maupas) decidono poi di scappare seguendo il piano di Edoardo. A seguire, il secondo episodio: “Il punto di rottura”. Filippo e Carmine, dopo essere scampati all’attentato destinato a Edoardo, corrono a fermare le nozze di Naditza. Rosa, la sorella di Ciro, entra in carcere e rivela a Edoardo che Mimmo è un infame che ha tradito.

Su Raitre, alle 21.20, l’attualità con Chi l’ha visto? Federica Sciarelli torna sul caso di Marianna Cendron, la 18enne cuoca di Castelfranco Veneto scomparsa il 27 febbraio 2013. Psicologicamente fragile, con un passato in orfanotrofio, la ragazza aveva lasciato la famiglia adottiva, che continua a sperare che Federica sia ancora viva.

Su Rai 5, alle 21.15, serata di danza: Il giardino degli amanti. Il balletto, nell’inconsueto allestimento del coreografo Massimiliano Volpini, è andato in scena al Teatro alla Scala di Milano nel 2016 per celebrare i 225 anni dalla scomparsa di Mozart. Sul palco, Roberto Bolle e Nicoletta Manni.

Programmi Mediaset, La7, Tv8, Nove, Real Time

Su Rete 4, alle 21.20, l’attualità con Zona Bianca. Come sarà il Natale degli italiani dopo l’entrata in vigore del Super Green Pass? Che effetti darà il via alla vaccinazione dei bambini? Le nuove varianti devono farci paura? Questi e altri argomenti si pongono all’attenzione di Giuseppe Brindisi e dei suoi ospiti. Spazio anche all’attualità politica.

Su Canale 5, alle 21.20, gli ultimi due episodi della fiction Tutta colpa di Freud con Claudio Bisio. Claudio confessa a Emma di essere innamorato di lei. Sara avvia le pratiche della separazione. Chiara, invece, tronca con Matteo, troppo sfuggente a causa dei suoi problemi personali, mentre Francesco (Claudio Bisio) si accorge di provare qualcosa per Anna e le chiede di uscire a cena.

Su La7, alle 21.15, Speciale Eden. In attesa della nuova stagione, annunciata per i primi di gennaio, Licia Colò presenta la prima di due puntate speciali con filmati inediti: dalle meraviglie della natura ai capolavori dell’arte, fino alle moderne tecnologie per difendere la natura.

Su Tv8, alle 21.30, il game show Guess My Age – Xmas Edition. In occasione delle feste, Max Giusti approda eccezionalmente in prima serata con una puntata che vede mettersi in gioco solo concorrenti vip, impegnati a indovinare l’età di alcuni sconosciuti.

Su Nove, alle 21.25, il talent Wild Teens – Contadini in erba. Prende il via un nuovo reality in sei puntate che ha per protagonisti 12 aspiranti contadini, tra i 14 e i 17 anni. Nelle “Cascine Orsine” (Pavia) vivranno, per un mese, sotto la guida del fattore Andrea Gherpelli.

Su Real Time, alle 21.25, il reality The Real Housewives di Napoli. Maria Consiglio ha deciso di festeggiare il suo compleanno organizzando una cena a cui vorrebbe invitare le amiche. Ma dopo gli ultimi screzi chi di loro si presenterà? Riusciranno a ricucire la loro amicizia?

I film di questa sera mercoledì 22 dicembre 2021

Su Rai 4, alle 21.20, il film fantastico del 2017, di Guillermo Del Toro, La forma dell’acqua, con Sally Hawkins. Elisa, giovane muta, lavora come donna delle pulizie in un laboratorio scientifico di Baltimora. Lì viene tenuta in cattività una creatura anfibia: tra loro nasce un legame speciale.

Su Rai Movie, alle 21.10, il film commedia del 2001, di Dominick Tambasco, Nati stanchi, con Valentino Picone, Salvo Ficarra. Salvo e Valentino, due giovani e sfaticati disoccupati palermitani, tentano in tutti i modi di ritardare il momento di entrare nel “pesantissimo” mondo del lavoro.

Su Italia 1, alle 21.20, il film thriller del 2013, di Louis Leterrier, Now You See Me, con Mark Ruffalo, Jesse Eisenberg, Morgan Freeman. Un gruppo di illusionisti, “I quattro cavalieri”, tra cui il cartomago Atlas (Jesse Eisenberg), mettono a segno rapine mirabolanti durante le loro performance, donando il bottino a persone truffate. L’Fbi e L’Interpol incaricano gli agenti Dylan Rhodes (Mark Ruffalo) e Alma Dray di fermare i cavalieri.

Su 20 Mediaset, alle 21.00, il film fantastico del 2006, di Brett Ratner, X-Men – Conflitto finale, con Hugh Jackman. Capitanati dal dottor Xavier, Wolverine, Jean Grey e Storm combattono i malvagi guidati da Magneto. Al centro della battaglia, un siero che annulla i poteri dei mutanti.

Su Iris, alle 21.00, il film thriller del 1975, di Steven Spielberg, Lo squalo, con Roy Scheider, Robert Shaw. Uno squalo semina il panico nelle acque antistanti una spiaggia americana, ma le autorità minimizzano. Lo sceriffo Brody, uno scienziato e un pescatore cercano di uccidere il mostro.

Su Cine34, alle 21.00, il film commedia del 1989, di Carlo Verdone, Il bambino e il poliziotto, con Federico Rizzo, Carlo Verdone. Il commissario di polizia Carlo Vinciguerra si ritrova a dover fare da balia a Giulio, il figlio di una donna che ha fatto arrestare. Il piccolo gli complicherà la vita.

Stasera in tv mercoledì 22 dicembre 2021, i film su Sky

Su Sky Cinema Due, alle 21.15, il film drammatico del 2017, di Justin Chadwick, La ragazza dei tulipani, con Alicia Vikander, Dane DeHaan. Sophia sposa un vecchio mercante dal passato drammatico. L’uomo, ammaliato dalla sua bellezza, commissiona il pittore Jan Van Loss perché la ritragga. Ma ben presto…

Su Sky Cinema Action, alle 21.00, il film d’azione del 2020, di Adil El Arbi e Bilail Fallah, Bad boys for life, con Will Smith, Martin Lawrence. Mike e Marcus, poliziotti di vecchia scuola, vengono chiamati per un’ultima missione. I due devono fermare le attività di un criminale di Miami a capo del locale cartello della droga.

Su Sky Cinema Suspense, alle 21.00, il film thriller del 2010, di Martin Scorsese, Shutter Island, con Leonardo DiCaprio. L’agente Teddy Daniels deve ritrovare una paziente scomparsa dall’ospedale psichiatrico di Shutter Island. Ma un uragano si abbatte sull’isola complicando la situazione.