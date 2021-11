Le Iene diretta 16 novembre: Elena Santarelli al posto di Ornella Vanoni

Condividi su

Martedì 16 novembre, dalle 21.25 su Italia 1, va in onda una nuova puntata de Le Iene. Nicola Savino doveva essere affiancato da Ornella Vanoni, che ha dovuto rinunciare all’ultimo minuto per il sopraggiungere di un lieve malessere. Prende il suo posto Elena Santarelli, una delle dieci conduttrici che si stanno alternando nel corso delle settimane.

Tra i servizi della puntata l’incidente stradale in cui ha perso la vita il sedicenne Federico Santangelo. Ma anche la morte del ventiquattrenne Anthony Bivona, trovato senza vita lo scorso 18 luglio sulle scale della sua abitazione a Darmstadt, in Germania.

Le Iene Show hanno anche intervistato I Cugini di Campagna, che accusano i Maneskin di aver copiato alcuni loro look.

La vittima dello scherzo è Nicola Berti.

Le Iene, la diretta del 16 novembre

Nella diretta del 16 novembre Nicola Savino accoglie sul palco Elena Santarelli, che prende il posto di Ornella Vanoni. L’artista non è potuta essere presente in questa puntata ma recupererà il 21 dicembre.

Si inizia con la diatriba che sta intercorrendo tra i Cugini di Campagna e i Maneskin. I Cugini di campagna accusano il gruppo di aver copiato gli abiti che i Maneskin hanno indossato durante l’apertura del concerto dei The Rolling Stones e che ricordano la bandiera americana. Raccontano che quei vestiti risalgano agli anni Settanta.

Per scherzo Le Iene li mettono in contatto con Damiano, che è in realtà solo un sosia. Se ne accorgono solo quando Le Iene riferiscono loro che non si tratta dell’originale.

Le Iene, Nicola Berti

La vittima dello scherzo è l’ex calciatore Nicola Berti, soprannominato “Cavallo Pazzo”. Berti arriva a Salsomaggiore per pranzare con la madre, il fratello Filippo e il nipote. Quest’ultimo confida allo zio che è stato contattato da Giorgia. E’ una ragazza di 20 anni che sostiene di essere la figlia di Nicola Berti. L’ex calciatore però non crede che sia vero.

L’indomani Filippo telefona a Nicola Berti invitandolo a raggiungerlo nel suo studio. Giorgia e il nipote si sono incontrati e il ragazzo ha registrato una loro conversazione. La madre di Giorgia prima di morire ha scritto una lettera in cui racconta della notte trascorsa con Nicola Berti 20 anni prima. La vittima è sempre più confusa e non ricorda nulla di quella notte.

Successivamente il nipote gli mostra il Test del Dna che prova che lui è realmente il padre di Giorgia. Il ragazzo confessa di aver prelevato di nascosto un campione per farlo analizzare.

Nicola Berti decide di incontrare Giorgia ed entrambi appaiono molto tesi. La giovane lo rincuora spiegando che voleva solo incontrarlo almeno una volta. A sorpresa però si presenta il padre adottivo che vuole affidargli Giorgia e reclama il denaro che ha speso in vent’anni per poterla crescere. Fortunatamente scopre che si tratta solo di uno scherzo.

Le Iene, Santangelo

Le Iene cambiano argomento con la storia di Federico Santangelo. Aveva sedici anni ed una grande passione per le moto da cross. Il 14 novembre dello scorso anno aveva un appuntamento con amico ed esce di casa alle 19:45.

Le telecamere di sorveglianza hanno ripreso un’automobile che ha impattato la moto di Federico e il ragazzo è andato a sbattere contro un palo. I genitori di Federico che vogliono ottenere giustizia e verità sostengono che Federico sia stato vittima di un pirata dalla strada.

Sugli atti però è riportato che il ragazzo non indossava il casco e che sia caduto da solo. Non sono però dati veritieri. Tracce del casco sono state rinvenute sul palo e dentro di esso è presente delle sostanza ematiche.