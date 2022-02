Le Iene diretta 9 febbraio: Belen Rodriguez e Teo Mammucari alla conduzione

Condividi su

Le Iene 9 febbraio: prende il via alle ore 21.20 su Italia 1 la nuova puntata del programma di informazione condotto da due personaggi d’eccezione: Teo Mammucari e Belen Rodriguez. Anche questa sera gli inviati porteranno alla luce nuovi fatti eclatanti.

Le Iene diretta 9 febbraio: le anticipazioni

Belen Rodriguez e Teo Mammucari sono per la prima volta alla conduzione di questo format. Entrambi sono due volti molto amati e popolari per il pubblico di Canale 5, anche grazie a Tu si que vales. Sul palco con loro Max Angioini ed Eleazaro Rossi, oltre a Joe Bastianich.

Inizia la diretta con il monologo di Belen Rodriguez. “Questa trasmissione è una grande famiglia, la mia nuova famiglia” dice la conduttrice. Ed ancora “Essere una Iena significa essere dalla parte del più debole, di chi ha bisogno di aiuto e non sa come chiederlo”.

Entra in scena anche Teo Mammucari. Si inizia con lo scherzo a Valeria Marini. Un torrido pomeriggio d’agosto la showgirl si trova in viaggio con Giovanni Ciacci.Il sindaco di Santa Flavia chiede a Valeria di fare un saluto ad un suo congiunto, nonno Lillo.

Valeria si trova dietro alla finestra della casa dell’anziano signore a cantare Buon compleanno. Il signore pare abbia un problema di aerofagia ed anche sessuale.La situazione diventa sempre più imbarazzante. Dopo una serie di imprevisti, Valeria perde la pazienza. Poi il suo autista la lascia per strada e le ruba la borsa.

Duracell e Franco: due Tik Toker approdati a Sanremo

Si passa allo scherzo di due ti toker Duracell e Franco molto conosciuti sui social. I due vivono a Palermo nel quartiere Zen. Le loro hit sono dei duetti reinventati. Andati a Sanremo hanno duettato pure con Amadeus, in modo scherzoso.

La spontaneità dei due Tik Tok sorprende. Allo Zen di Palermo sono molto conosciuti. Franco fa la conoscenza anche di Iva Zanicchi. Alla quale canta alcuni dei suoi brani più celebri. Poi arriva Nek, con cui duettano. Ed il tutto finisce inevitabilmente in caciara.

I figli di No Vax che si vogliono vaccinare

Giulio Golia racconta le storie di molti ragazzini, figli di no vax, che vogliono vaccinarsi. L’inviato ha scelto di non abbandonare il caso, nonostante gli avvertimenti giunti in redazione da parte dei genitori dei ragazzi. I figli dei no vax hanno avuto anche delle ripercussioni in famiglia a causa della loro decisione di contattare la redazione de Le Iene.

Non esiste una procedura legale per le vaccinazioni. L’Avvocato Albanese che ha seguito dei casi sottolinea il fatto che in alcuni giudizi su questo tema ha avuto molto peso la volontà del minore.

Paola Catanzaro: da Mistico a Showgirl

La storia di Paola Catanzaro era un uomo che diceva di vedere la Madonna. Secondo la Finanza, Paolo avrebbe sottratto 4 milioni di euro ai suoi fedeli. La storia è poi finita in tribunale. Nel frattempo Paolo ha cambiato sesso. Da molti era considerato quasi un santo, la Chiesa cattolica però dubitò sin da subito.