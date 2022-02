Chi l’ha visto? diretta 9 febbraio: le novità sul caso di Liliana Resinovich

Condividi su

Mercoledì 9 febbraio su Rai 3, alle 21.25, va in onda una nuova puntata di Chi l’ha visto?.

Federica Sciarelli torna sul caso di Giovina “Gioia” Mariano. E’ l’ex dipendente del Comune di Pescara scomparsa a Moscufo oltre 4 anni fa. Focus anche su Liliana Resinovich e Lorenzo, il ragazzo che secondo la Procura avrebbe ucciso il padre.

Chi l’ha visto?, diretta 9 febbraio, Liliana Resinovich

Nella diretta del 9 febbraio Federica Sciarelli apre la puntata con un’emergenza. E’ scomparsa da Castellanza (VA) la signora Concetta Lo Cicero. Ha 69 anni ed è alta 1.53 m. Il suo cellulare è spento, non ha denaro con sé.

La conduttrice si occupa del caso di Liliana Resinovich. Scomparsa da Trieste il 14 dicembre, il suo corpo senza vita è stato rinvenuto il 5 gennaio in un’area boschiva.

La trasmissione ha intervistato i vicini di casa i quali raccontano che il giorno della scomparsa hanno trovato sul cellulare di Liliana Resinovich un numero di telefono non registrato in rubrica. Alla fine si è scoperto che appartiene a Claudio Sterpin, amico di Liliana. Aggiungono che il marito della Resinovich Sebastiano non avrebbe voluto contattare Sterpin né rovistare tra le sue cose.

Il signor Sterpin si è presentato spontaneamente alle Forze dell’Ordine per raccontare la sua verità, affermando che lui e la Resinovich aveva una relazione da 3 mesi.

Interviene in collegamento il fratello della Resinovich che non crede alla versione del suicidio.

Chi l’ha visto?, Chiara Mercuri

Federica Sciarelli cambia argomento con la scomparsa di Chiara Mercuri, avvenuta ad Ostia. Prima di sparire nel nulla delle persone sono entrate nel suo appartamento svuotandolo completamente. Sono spariti anche i suoi amati 3 cagnolini ed ora anche di lei non si hanno più notizie.

Dopo quanto accaduto al suo appartamento la Mercuri si è trasferita in albergo e ha pernottato lì per almeno 2 settimane. Al fratello non avrebbe mai raccontato la verità. E’ emerso che era fidanzata da poco e prima di scomparire avrebbe litigato con il partner.