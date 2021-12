Condividi su

Questa sera, 3 dicembre 2021, alle ore 21,20 su Canale 5 è andata in onda una nuova puntata in diretta del Gf Vip 6. Il reality, condotto da Alfonso Signorini, è arrivato alla sua sesta edizione in versione vip. Tra i concorrenti di quest’anno: Ainett Stephens, Aldo Montano, Alex Belli, Amedeo Goria, Andrea Casalino, Carmen Russo, Davide Silvestri, Francesca Cipriani, Gianmaria Antinolfi, Giucas Casella, Jessica, Lucrezia e Clarissa Hailé Selassié, Jo Squillo, Katia Ricciarelli, Manila Nazzaro, Manuel Bortuzzo, Miriana Trevisan, Nicola Pisu, Samy Youssef, Sophie Codegoni, Soleil Sorge, Raffaella Fico, Tommaso Eletti.

Gf vip 6, 3 dicembre 2021, cosa c’è tra Alex Belli e Soleil Sorge

Inizia il programma. Nel corso della settimana Alex ha finalmente dichiarato i propri sentimenti a Soleil.

Dopo “il bacio d’opera” che i due si sono scambiati, Alex sembrava aver fatto dietrofront sminuendo l’attrazione provata nei confronti di Soleil e la Sorge si era risentita ed aveva dubitato della sua onestà.

“Le telecamere fanno pensare a tanto altro” – dice Soleil insinuando che Belli sia frenato dalle telecamere e dal fatto che ciò che c’è tra loro sia pubblico.

“Quello che cercavo di proteggere è quello che avevo paura di dire. C’è qualcosa che non riesci a spiegare e non riesci a capire perché – controbatte Alex.

Viene mandata in onda una clip in cui Belli si dice innamorato di Soleil e le dice che proprio per l’amore che prova preferisce abbandonare la casa per lasciarla libera.

”Poche volte mi sono sentito così. È stato un viaggio pazzesco. È iniziata come un’amicizia e nel momento in cui ho sentito questa cosa nel cuore era l’ultima cosa che pensavo di provare” – commenta stasera.

Gf vip 6, la verità sui sentimenti

Alfonso chiede a Soleil di raggiungere lo studio. Qui si confronta con lei sui sentimenti che prova nei confronti di Alex. “Certo che lo amo, come essere umano, sì. Mi prendo la responsabilità delle mie azioni, so quello che voglio. So di voler costruire qualcosa con la persona che c’è fuori. Con Alex non è questa la direzione del rapporto. Non amo con la stessa intensità Alex e la persona che c’è fuori” – spiega la Sorge, che dice di voler vivere le emozioni che le offrirà questa esperienza.

Adriana e Sonia sono dubbiose, non credono che Alex sia sincero. La Volpe ritiene che le parole e le azioni di Belli facciano parte di un copione.

Alfonso svela ad Alex di aver invitato Delia in studio, ma di aver ricevuto un rifiuto. La compagna di Belli avrà comunque la possibilità di confrontarsi con lui attraverso una telefonata. Delia decide di non telefonare. Alex se ne compiace perché ritiene che al momento non ci sia nulla da dire e che Delia debba fidarsi.

Gf vip 6, il bacio di Gianmaria e Sophie

Si passa a parlare della nuova simpatica coppia Giacomo Urtis – Valeria Marini. I due vip sono stati uniti dalle manette per un’intera giornata e sono stati diversi i siparietti esilaranti.

L’attenzione di Valeria è stata catturata da Gianmaria, che però proprio in questi giorni si è finalmente avvicinato a Sophie. I due si sono baciati ed hanno condiviso alcuni momenti di intimità. Stasera sono imbarazzati ma contenti.

Maria Monsè è molto criticata dai suoi coinquilini ed ha più volte discusso nel corso di questi giorni. Stasera litiga con Lulu, tra urla e strepiti.

Manila riceve una dolce sorpresa dalla sua mamma Teresa. “Sei speciale per me. Ti amo da morire, sei bellissima” . le dice la madre.

Soleil parla della sua famiglia, di sua nonna e di suo nonno che l’hanno conosciuta e rappresentano per lei il vero amore.