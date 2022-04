Le Iene Show diretta 20 aprile: Joe Bastianich in Perù, il caso Rettore

Condividi su

Mercoledì 20 aprile, dalle 21.25 su Italia 1, va in onda un nuovo appuntamento de Le Iene Show. Alla conduzione Teo Mammuccari e Belen Rodriguez.

Tra i servizi della puntata Joe Bastianich in Perù alla scoperta dell’Ayahuasca, un decotto di piante che dovrebbero indurre effetti visionari. Michele Cordaro invece affronta il tema del politicamente corretto, occupandosi anche delle ultime dichiarazioni di Donatella Rettore che hanno scatenato il web.

Le Iene Show, diretta 20 aprile

Il primo servizio che apre la diretta del 20 aprile è dedicato alle esche killer. Negli ultimi 5 anni ad Ancona un signore anziano è accusato di aver sparso nei parchi dei wurstel con all’interno delle viti. Alcuni cani sono purtroppo deceduti, altri fortunatamente sono riusciti a salvarsi. I padroni dei cani però sono molto terrorizzati e quando fanno delle passeggiate con i propri animali, cercano di stare attenti il più possibile.

Un giorno una testimone notando dei movimenti strani da parte del signore anziano, ha scelto di seguirlo scoprendo che aveva gettato del cibo con le viti. Nonostante denunce contro ignoti e mobilitazione di quartiere non sono ancora riusciti a fermarlo.

Le Iene Show, il politicamente corretto

Nel secondo servizio Le Iene si occupano del politicamente corretto. Il tutto parte dal caso di Donatella Rettore, che ha scatenato numerose polemiche sul web per aver “difeso” dei termini che non trova in realtà offensivi. Altro esempio citato è una dichiarazione di Asia Valente che aveva definito down un altro concorrente nel corso di uno scherzo.

In quell’occasione Nicole Orlando, affetta da tale sindrome, ha pubblicato un video nel quale la bacchetta per tale uscita infelice. Il contesto e l’intenzione fanno differenza tra insulto e gioco.

Sul tema intervengono Andrea Batilla, Nicole Orlando, Tasnim Alì, Vittorio Sgarbi, Sergio Sylvestre, Vladimir Luxuria, Lorena Cesarini, Imma Battaglia e Cris Brave. A grandi linee tutti gli intervistati condividono l’opinione che alcune persone attraverso le parole possono ferire gli altri.

Il viaggio di Joe Bastianich in Perù

Joe Bastianich ha attraversato il Rio delle Amazzoni per raggiungere lo Sciamano del villaggio. In una stanza spartana adibita alle cerimonie Bastianich incontra una donna che è arrivata dal Cile per provare la seconda volta l’Ayahuasca. La prima è accaduta due anni fa e l’ha aiutata a far tirare fuori, molte lacrime e tristezza. Lo ha raccontato solo ai familiari in quanto ha paura di essere etichettata come una persona che fa uso di stupefacenti.

Lo Sciamano raccoglie l’Ayahuasca dopo aver eseguito un particolare rito che ottenere il permesso della raccolta. Le liane vengono poi ridotte in mille pezzi e fatte cuocere per 12 ore. Nel frattempo Bastianich raggiunge un fiumiciattolo per il rito di purificazione.

Venti minuti dopo la somministrazione dell’ Ayahuasca, Bastianich inizia ad avvertire del calore ma rimane composto. Trascorre altro tempo e Bastianich inizia a lasciarsi andare tenendo gli occhi chiusi. Ciò faciliterebbe l’azione della Ayahuasca. Svaniti gli effetti racconta che ha rivisto alcuni momenti importanti della sua vita, ha visto inoltre la mano di sua madre. Ma anche una pantera che sarebbe rimasta lì accanto a lui per tutta la sera.

Le Iene 20 aprile, gli altri servizi

Le Iene si occupano della storia di Silvia, che si è tolta la vita due anni fa. La famiglia racconta di aver dato a Fabrizio Pignalberi, in varie tranche, un somma pari a 50.000 euro per paura di perdere la custodia del figlio di Silvia. La trasmissione spiega che è accusato di varie truffe e altri reati. I familiari spiegano di aver pagato sempre in contanti o attraverso ricariche sul conto di una collaboratrice di Pignalberi. Una modalità consolidata che riguarda altri esponenti del partito politico da lui fondato.

Il servizio successivo è incentrato sul “rutto più forte del mondo”. Le Iene hanno chiesto ad alcuni personaggi a partecipare ad una gara ma molti si rifiutano. Tra questi Giampiero Mughini, Flavio Briatore, Martufello, Giancarlo Magalli e tanti altri.

Hanno invece scelto di partecipare Salvo Veneziano, Samuele Mecucci, Tarzan, Raul Trulli, Rutt Mysterio. Dopo aver bevuto delle bibite gassate, dà il via alla gara. Vince Rutt Mysterio.

La trasmissione si occupa poi della storia di uomo di origine marocchina. Aveva affittato una stanza di un albergo di Napoli per una settimana. Nel corso del suo soggiorno si è accorto che dalla stanza mancavano degli effetti personali e dei contanti. Un giorno fuori dall’hotel le è piombato addosso un secchio colmo di acido, un’aggressione gratuita e senza motivazione.