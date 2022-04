Chi l’ha visto? 20 aprile diretta: la scomparsa di Andreea Rabciuc

Condividi su

Va in onda alle 21.20 su Rai 3 la puntata del 20 aprile di Chi l’ha visto? con Federica Sciarelli. La conduttrice anche in questo nuovo appuntamento si sofferma, insieme ai giornalisti e inviati sul posto, sulla scomparsa di Andreea Rabciuc, e sul caso dell’appuntato della Guardia di Finanza Piero Conversano. Non mancherà l’attenzione agli appelli, alle richieste di aiuto e segnalazioni.

Chi l’ha visto? 20 aprile diretta

Inizia il nuovo appuntamento del 20 aprile con Chi l’ha visto?. Federica Sciarelli introduce il caso di Lorena, una ragazza di 14 anni scomparsa. In collegamento telefonico, un ragazzo afferma di aver visto una ragazza uguale a lei, su un autobus a Chiavari. Successivamente la conduttrice si collega con il giornalista Paolo Andriolo, per un altro caso. Un uomo infatti lascia la moglie nell’Adda e scappa. Ad accorgersene sono stati due uomini che stavano giocando a calcetto. Il marito al momento è stato arrestato.

La puntata del 20 aprile di Chi l’ha visto? continua con il caso di Andreea Ranciuc. In collegamento con la giornalista Veronica Briganti, c’è Simone, il fidanzato della ragazza, il suo avvocato ed il suo consulete. Si cercherà di capire cosa è successo la notte della scomparsa. Sembrerebbe infatti che poco prima Andreea abbia cercato di contattare il padre in Spagna.

Gli approfondimento sul caso di Andreea

Nella puntata di questa sera 20 aprile di Chi l’ha visto? ascoltiamo, in servizio di Veronica Briganti, quanto detto da Omar, amico di Daniele, ex fidanzato di Andreea. Secondo l’amico, sia lui che Daniele hanno provato a mettersi in contatto telefonicamente con la ragazza, anche tramite dei messaggi. Le spunte confermano che i messaggi sono arrivati.

Tra le domande che rimangono aperte, anche Chi ha chiamato? Con chi chattava? L’avvocato di Simone afferma che Simone è andato insieme alla mamma di Andreea e al compagno della mamma, a fare la denuncia di scomparsa. E’ arrivata una segnalazione, tramite fax scritto a mano, secondo cui la ragazza sarebbe stata probabilmente avvistata nel quartiere della Magliana a Roma.

Gli altri casi della puntata

Tra gli altri casi della puntata del 20 aprile di Chi l’ha visto?, anche la scomparsa di Aurora di 14 anni. Sembra appunto che dieci giorni fa sia scappata da una comunità. I genitori la stanno cercando, lanciandole anche l’appello di farsi sentire. Cercano inoltre di capire se ci siano stati dei motivi che l’hanno portata ad allontanarsi.

La puntata del 20 aprile di Chi l’ha visto? prosegue con il caso della scomparsa dell’appuntato della Guardia di Finanza Piero Conversano. In studio ci sono la sorella e il fratello, Angela e Rafael. Piero è stato multato per non essersi vaccinato, avendo più di 50 anni, ma è scomparso da 3 anni.