Le Iene 27 aprile 2022 anticipazioni: ospite Gianluca Grignani

Mercoledì 27 aprile 2022, alle ore 21:20 su Italia 1, va in onda una nuova puntata de Le Iene. Alla conduzione, come al solito, la coppia composta da Teo Mammucari e Belen Rodriguez. Con loro, poi, ci saranno anche i comici Max Angioni ed Eleazaro Rossi.

Le Iene 27 aprile 2022, ospite Gianluca Grignani

Nel corso della puntata del 27 aprile 2022 de Le Iene sarà presente, come ospite, Gianluca Grignani. Il cantante, prossimamente, sarà in rotazione radiofonica con il suo nuovo singolo intitolato A long goodbye.

L’inviato Alessandro Onnis, invece, affronterà il tema legato alla depilazione. Numerose donne, infatti, hanno scelto di non effettuare più questa pratica. Per parlare del tema, la iena intervisterà Filomena Mastromarino (in arte Malena) e Luce Caponegro (conosciuta con il nome di Selen). Le donne, durante il servizio, esprimeranno il loro punto di vista. Inoltre, Malena e Selen commenteranno anche le dichiarazioni rilasciate da alcune attiviste femministe.

Le Iene 27 marzo 2022, la storia di Luca, bimbo autistico che sarebbe stato preso in giro dalle maestre

Durante la puntata de Le Iene del 27 aprile 2022, ci sarà spazio anche per un servizio di Nina Palmieri. L’inviata, infatti, racconterà al pubblico la storia di Luca, un bambino autistico. Il piccolo, recentemente, è balzato al centro delle cronache in quanto sarebbe stato deriso dalle sue maestre. Queste, in particolare, sono finite sotto accusa a causa di alcune chat Whattsapp. La iena, nel servizio, cercherà di chiarire quanto avvenuto. Per farlo, Nina Palmieri proverà a incontrare le insegnanti accusate.

L’inviato Gaetano Pecoraro, durante Le Iene del 27 aprile 2022, incontrerà, invece, Maurizio Landini, Segretario Generale della CGIL. La iena, insieme a lui, commenterà il tema riguardante il divario tra stipendi milionari e salari minimi. Fenomeno, questo, in crescita sia in Italia che in altre parti del mondo. Sul tema, poi, interverrà anche l’economista Riccardo Puglisi.

Alice Martinelli incontrerà il Ministro Andrea Orlando

Infine, durante la puntata de Le Iene del 27 aprile 2022, andrà in onda un servizio a cura di Alice Martinelli. La iena tornerà a parlare dell’inclusione lavorativa delle persone disabili. L’inviata se ne era già occupata un anno fa, quando raccolse la testimonianza di alcuni lavoratori disabili. Questi, infatti, avevano affermato di aver subito delle ripercussioni sul lavoro a causa della loro disabilità.

Alice Martinelli, qualche mese fa, era tornata sul tema. In quell’occasione, la iena aveva incontrato alcuni imprenditori. Questi, ai microfoni del programma, avevano raccontato la loro esperienza in quanto modelli virtuosi di inserimento. Durante la puntata de Le Iene del 27 aprile 2022, l’inviata tornerà a parlare proprio dei modelli virtuosi. Questi, infatti, saranno proposti al Ministro del Lavoro e delle politiche sociali Andrea Orlando.