Le Iene 18 maggio, anticipazioni e servizi: molestie sessuali all’adunata degli Alpini

Mercoledì 18 maggio, in prima serata su Italia 1, va in onda una nuova puntata de Le Iene. A condurre, come sempre, ci saranno Teo Mammucari e Belen Rodriguez. Con loro, in studio, presenti anche i comici Max Angioni ed Eleazaro Rossi.

Le Iene 18 maggio, Marco Mengoni ospite

Come di consuetudine, anche nella puntata de Le Iene del 18 maggio i conduttori accoglieranno in studio degli ospiti. In particolare, nella diretta odierna è atteso Marco Mengoni. Il cantante, recentemente ospite anche ad Amici di Maria De Filippi, presenterà al pubblico il suo ultimo singolo intitolato No Stress. Mengoni potrebbe anche parlare del tour che, nella prossima estate, lo porterà a esibirsi in alcuni stadi italiani.

Le Iene 18 maggio, Alice Martinelli si occupa degli alpini

Nella puntata de Le Iene del 18 maggio, poi, saranno trasmessi numerosi servizi. Su tutti, è in onda un’inchiesta curata da Alice Martinelli. La conduttrice, infatti, si occuperà delle presunte molestie subite da centinaia di ragazze durante l’ultima adunata degli alpini, avvenuta a Rimini.

In particolare, durante la diretta, Alice Martinelli commenterà le dichiarazioni rilasciate da Roberto Dipiazza e da Elena Donazzan. Il primo, sindaco di Trieste, è stato accusato di aver minimizzato la gravità di quanto avvenuto. Donazzan, assessore alle Pari Opportunità della Regione Veneto, è invece finita al centro delle polemiche dopo aver affermato di essere “contenta se qualcuno mi fa un sorriso e mi fischia dietro”.

Si parla dell’intromissione della politica nel mondo dei talk show

Nel corso de Le Iene del 18 maggio ci sarà spazio per un nuovo episodio dell’inchiesta sulle interferenze della politica nel mondo dei talk show. Della questione, come sempre, parlerà l’inviato Gaetano Pecoraro. Nella scorsa settimana, la iena ha sentito, sul tema, giornalisti come Enrico Mentana e Paolo Del Debbio.

Pecoraro, nel nuovo servizio, raccoglierà le dichiarazioni di altri giornalisti come Veronica Gentili, Mario Giordano, Massimo Giletti e Giuseppe Brindisi. Sul tema, poi, interverranno anche Nicola Porro, David Parenzo, Massimo Gramellini e Gianluigi Nuzzi.

Le Iene 18 maggio, nella diretta anche altri servizi sulla stretta attualità

Durante la puntata de Le Iene del 18 maggio, poi, saranno trasmessi numerosi altri servizi. Molti di questi saranno incentrati sulla stretta attualità, facendo riferimento a fatti di cronaca e di politica. Infine, nel corso dell’appuntamento, ci sarà spazio anche per gli scherzi. Momento, questo, oramai divenuto tra i più attesi dal pubblico e vero e proprio cult del programma creato da Davide Parenti. Un’idea, questa mutuata da Scherzi a parte.