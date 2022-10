Le Iene 4 ottobre, anticipazioni: Pio e Amedeo ospiti, Belen Rodriguez per la prima volta inviata

Condividi su

Martedì 4 ottobre, dalle ore 21:20 su Italia 1, va in onda la prima puntata stagionale de Le Iene. Il programma di Neri Parenti ha fatto il suo esordio nel 1997 ed è condotto da Belen Rodriguez e Teo Mammucari. Con loro confermati i giovani comici Max Angioni ed Eleazaro Rossi, già presenti nel cast dello scorso anno. L’appuntamento è visibile in diretta e in streaming dal sito di Mediaset Play.

Le Iene 4 ottobre, presente Saverio Raimondo

Nella puntata de Le Iene del 4 ottobre presenziano numerosi ospiti. In primis Pio e Amedeo, veri mattatori di questa prima parte di stagione televisiva Mediaset. Durante la loro partecipazione, i comici presentano, con ogni probabilità, il programma Emigratis. Lo show, per anni nei palinsesti di Italia 1, dallo scorso mercoledì è sbarcato su Canale 5.

L’esordio ha ottenuto degli ascolti discreti: 2,5 milioni di telespettatori, per una share di circa il 17%. Prossimamente, Pio e Amedeo dovrebbero condurre la seconda edizione di Felicissima Sera, varietà in programmazione sempre sulla rete ammiraglia Mediaset.

A Le Iene del 4 ottobre i conduttori accolgono Saverio Raimondo. Il comico e cabarettista è un volto noto della televisione italiana, partecipando in qualità di ospite a programmi come Tv Talk e Una pezza di Lundini.

Le Iene 4 ottobre, la conduttrice Belen Rodriguez parla di dismorfofobia

Tra le principali novità della nuova stagione vi è il doppio ruolo di Belen Rodriguez. Quest’ultima, oltre che conduttrice, a Le Iene del 4 ottobre riveste il ruolo di inviata. In particolare, Belen affronta l’importante tema della salute mentale, approfondendo il disturbo della dismorfofobia. Tale condizione nasce dall’eccessiva preoccupazione per i difetti fisici, spesso anche immaginari.

Ciò porta le persone che ne soffrono a vivere in una condizione di inadeguatezza e di profondo disagio. Per affrontare il fenomeno, che purtroppo colpisce sempre più persone (compresi i giovani), la conduttrice parla con psicologi e specialisti. Inoltre, ne Le Iene del 4 ottobre, Belen intervista alcuni individui che sono afflitti dalla patologia.

Tra gli inviati dell’appuntamento anche Stefano Corti

Nella diretta de Le Iene del 4 ottobre c’è spazio per un servizio destinato al mondo della politica. Stefano Corti, infatti, prova a far cantare la canzone popolare Bella Ciao ad alcuni leader politici. Tra loro Giuseppe Conte, Pier Ferdinando Casini, Matteo Salvini e Giorgia Meloni.

Durante la nuova stagione de Le Iene non mancano gli scherzi, le inchieste e i reportage che da sempre caratterizzano il programma. Ogni settimana, poi, interviene in studio una guest star appartenente al mondo del cinema, dello sport e dello spettacolo. L’ospite di turno porta in scena dei monologhi legati ad argomenti di stretta attualità.