Le Iene 1° novembre, anticipazioni: intervista a Oliver Stone, inchiesta sulla morte di Chiara Poggi

Martedì 1° novembre, dalle ore 21:20 su Italia 1, è prevista la messa in onda di una nuova puntata de Le Iene. Il programma di Davide Parenti è condotto da Belen Rodriguez e Teo Mammucari. Con loro i comici Eleazaro Rossi e Max Angioni. L’appuntamento è fruibile in diretta streaming dal sito di Mediaset Play.

L’intervista a Oliver Stone

Al centro de Le Iene del 1° novembre vi è una lunga intervista effettuata ad Oliver Stone. Il regista e produttore cinematografico ha alle spalle una carriera decisamente prestigiosa, costellata da numerosi premi. Tra questi anche tre Premi Oscar e ben cinque Golden Globe. Molte le pellicole famose che hanno la sua firma, come Nato il quattro luglio, Platoon e JFK – Un caso ancora aperto.

Insieme a Gaston Zama, Stone presenta al pubblico il suo ultimo documentario intitolato Nuclear. Il lungometraggio ha come obiettivo quello di esplorare i vantaggi dell’energia nucleare, considerato come uno strumento per agevolare la transizione ecologica. Zama, nel servizio, raccoglie anche le dichiarazioni di numerosi esperti.

Le Iene 1° novembre, prosegue l’inchiesta sulla morte di Yara Gambirasio

A Le Iene di martedì 1° novembre si parla di due importanti casi di cronaca. Il primo è quello legato alla morte di Yara Gambirasio, giovane di soli 13 anni che è scomparsa nel nulla nel novembre del 2010. Dopo tre mesi di ricerche serrate, il corpo è stato ritrovato a febbraio in un terreno a Chignolo d’Isola. A più di un anno di distanza dal ritrovamento, per il fatto è stato arrestato Massimo Bossetti, muratore incensurato il cui DNA è risultato corrispondente a quello ritrovato sugli indumenti di Yara. Bossetti si è sempre professato innocente. Durante la diretta del programma, Antonino Monteleone guida un approfondimento sul ritrovamento del cadavere.

Gli altri servizi

Nel corso de Le Iene del 1° novembre Alessandro De Giuseppe torna a occuparsi del Delitto di Garlasco. Nella vicenda, risalente al 2007, ha perso la vita l’impiegata Chiara Poggi. Per la sua morte, dopo un lungo processo, è arrivata la condanna ad Alberto Stasi, fidanzato della vittima già intervistato in passato dal programma. L’inviato dello show raccoglie delle testimonianze inedite. Roberta Rei, invece, parla delle truffe amorose. In particolare, la giornalista incontra due vittime che accusano un sedicente medico.

Infine, a Le Iene del 1° novembre Mattia Viviani si reca a Forlì. Qui racconta ai telespettatori la storia di Daniele, 24 enne che si è suicidato nel settembre del 2021. Molto probabilmente, tale gesto è arrivato in seguito a una storia d’amore nata online ma che non si è mai concretizzata nella vita reale.