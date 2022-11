Primo Appuntamento 1° novembre, anticipazioni e single: tra i protagonisti Rita e Alessio

Condividi su

Martedì 1° novembre, dalle ore 21:20 su Real Time, è prevista la messa in onda di una nuova puntata di Primo Appuntamento. Il programma è condotto da Flavio Montrucchio, che accoglie nel ristorante persone single in cerca dell’amore.

Primo Appuntamento 1° novembre, Rita incontra Alessio

La prima single di Primo Appuntamento del 1° novembre è Rita, 21 enne originaria di Palermo. Vorrebbe fare la dog sitter ma, attualmente, è impegnata con la scuola guida. Si definisce “single da una vita” e, per lei, si tratta del primo appuntamento al buio: “Non sono mai uscita con un estraneo”. Vorrebbe conoscere qualcuno con un “fisico presentabile”.

Rita, a Primo Appuntamento del 1° novembre, incontra Alessio, 23 enne di Perugia. È un grande appassionato di calcio e attualmente è disoccupato. Si descrive come “determinato, ansioso e troppo buono”. Spera di incontrare una persona “un po’ in carne, con gli occhiali e con i capelli lunghi”. Anche per lui è il primo appuntamento al buio.

Primo Appuntamento 1° novembre, Giuseppe e Giuliana

Primo Appuntamento di martedì 1° novembre prosegue con Giuseppe, 73 enne di Milano che ha lavorato per quattro decenni nel settore del marketing. È un tenore e, spesso, lo scambiano per Claudio Baglioni. Non ama la platealità, nonostante spesso si esibisca nei teatri.

Il suo appuntamento è con Giuliana, 65 enne proveniente da Reggio Emilia. Lavora come segretaria presso un circolo di tennis. Ha due grandi passioni, ovvero la cucina e il ballo country. Ama la musica, specie i cantautori italiani. In particolare, da anni è una fan di Claudio Baglioni. Ricerca una persona “spiritosa e brillante”.

Alessandro e Daniele

Infine, a Primo Appuntamento del 1° novembre partecipa Alessandro. Ha 30 anni, è originario di Aosta e lavora come impiegato commerciale. Afferma di avere il pollice verde: “Sin da piccolo ho la passione per le piante e ogni tanto abbraccio le piante”. Inoltre, il single definisce sé stesso “un caso umano”. Tra i suoi pregi cita “l’essere molto espansivo” ed è single da due anni: “Prima ero alla ricerca spasmodica di una relazione, mentre ad oggi voglio vivere un qualcosa di più romantico”.

Alessandro, nel corso di Primo Appuntamento di martedì 1° novembre, passa la serata con Daniele. Quest’ultimo ha 25 anni, vive a Napoli ed è uno studente di ingegneria chimica. È molto attento alla cura del proprio corpo e, da qualche anno, dice di essersi interessato al mondo del nudismo. In merito alla sua vita sentimentale afferma: “Sono single per scelta. Cerco una persona che sia sulla mia stessa lunghezza d’onda. Difficilmente riesco a dare confidenza e, inoltre, do molta importanza alla prima impressione”.