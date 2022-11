Le Iene 22 novembre, anticipazioni: lunga inchiesta sui tassisti di Roma

Condividi su

Martedì 22 novembre, dalle ore 21:20 su Italia 1, è prevista la messa in onda di un nuovo appuntamento con Le Iene. Il programma è condotto da Teo Mammucari e Belen Rodriguez. Con loro i comici Max Angioni ed Eleazaro Rossi. La puntata è fruibile anche in streaming, dal sito di Mediaset Play.

Le Iene 22 novembre, le incorrettezze dei tassisti

Nel corso della puntata de Le Iene del 22 novembre è dato ampio spazio al mondo dei tassisti. In particolare, il programma torna a occuparsi delle incorrettezze che commetterebbero alcuni lavoratori presenti nella Capitale. Tra le principali vi sarebbero il mancato utilizzo del Pos, la mancanza di una tariffa garantita e i viaggi cumulativi non consentiti. Tali problematiche si evidenziano in alcuni punti strategici e turistici della città, come Piazza del Popolo, Circo Massimo, la stazione Termini e l’aeroporto di Ciampino. L’argomento è oramai di interesse comune, con molti volti noti che hanno trattato il tema sui loro social.

Le Iene 22 novembre, intervista all’Assessore Alessandro Onorato

Durante Le Iene del 22 novembre, Nicolò De Divitiis ha parlato del tema con Alessandro Onorato, Assessore del Comune di Roma al Turismo, Sport, Grandi Eventi e Moda. Il rappresentante della giunta capitolina ha speso delle parole molto dure, come si evince dalle anticipazioni: “Dopo il servizio della scorsa settimana ho scelto di presentare un esposto in Procura. Questi sono criminali, non si può continuare così. Bloccano le persone, non le fanno lavorare: quelli sono reati e questi sono criminali (…). Questa gente deve essere perseguitata in maniera molto dura. Avete reso evidente che non si tratta solo di alcune mele marce, mi sembra più un racket”.

Il sindaco Roberto Gualtieri avrebbe rifiutato di parlare

A Le Iene del 22 novembre l’inviato raccoglie le testimonianze di alcuni tassisti che, essendo onesti, hanno sentito il bisogno di dissociarsi dalle malefatte dei colleghi. Qualcuno di loro, in particolare, ha denunciato: “La squadra vetture che dovrebbe controllare noi taxi e Ncc 3 – 4 la vedi sempre a braccetto con questi a Ciampino. Prima li vedevo tranquillamente al bar insieme, ma ridevano e scherzavano”.

Coloro che si sono già esposti pubblicamente, però, avrebbero ricevuto delle minacce. A raccontarlo è Francesco, che dice: “Ho fatto un video per dissociarmi da determinati comportamenti dei colleghi. A qualcuno, però, non è piaciuto e mi ha detto che mi devo guardare le spalle”. Le telecamere de Le Iene del 22 novembre avrebbero tentato di raccogliere delle dichiarazioni di Roberto Gualtieri, primo cittadino di Roma. Quest’ultimo, stando a quanto comunica la trasmissione, sarebbe rimasto in silenzio, rifiutando di parlare.