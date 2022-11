Mediaset, le dichiarazioni di Pier Silvio Berlusconi: novità su Le Iene, La Talpa e Temptation Island

Condividi su

Giovedì 10 novembre, Mediaset ha organizzato una conferenza stampa in cui ha esposto i futuri piani aziendali. Nel corso dell’incontro, al quale ha presenziato l’Amministratore delegato Pier Silvio Berlusconi, sono stati svelati alcuni interessanti retroscena.

Mediaset conferenza stampa, bocciatura per Le Iene

Durante la conferenza stampa in cui Mediaset ha esposto i futuri piani aziendali, l’Ad Berlusconi non ha risparmiato delle critiche a Le Iene. Il programma di Davide Parenti, negli ultimi giorni, è al centro di numerose critiche dopo la vicenda inerente al suicidio di Roberto Zaccaria. A tal proposito, Berlusconi ha commentato: “La vicenda tocca la mia sensibilità: facciamo un tipo di tv che si interessa di tutti i temi, compresi quelli di cronaca. Nel farlo capita di andare oltre ciò che è editorialmente giusto. (…) È una questione di sensibilità personale, ma da editore dico che quella cosa non mi è piaciuta. Capita, ma bisogna tenere alto il livello di guardia”.

Le parole sui reality

Pier Silvio Berlusconi, nella conferenza stampa realizzata da Mediaset, ha fornito delle informazioni ulteriori in merito ai reality show di Canale 5. In primis sul Grande Fratello Vip, programma condotto da Alfonso Signorini e in onda da oramai quasi due mesi. Berlusconi, a tal proposito, ha manifestato la volontà di far slittare il più possibile la finale del GF Vip, che dovrebbe così essere in programmazione nel mese di marzo 2023.

A partire da questa data torna l’oramai consueta staffetta con L’Isola dei Famosi, per il quale è presente il massimo riserbo sul cast di conduttori e concorrenti. L’Amministratore delegato di Mediaset, nella conferenza stampa, ha poi confermato ancora una volta l’arrivo sulla rete ammiragli de La Talpa. A differenza di quanto si ipotizzava inizialmente, però, per vedere il format occorre attendere l’autunno 2023.

Mediaset conferenza stampa, torna Temptation Island e la frecciatina contro la Rai

Berlusconi, nella conferenza stampa organizzata da Mediaset, ha annunciato il ritorno di Temptation Island. Il programma, in particolare, è previsto in prima serata su Canale 5 nei mesi dell’estate 2023. Alla produzione ci dovrebbe essere ancora una volta la Fascino di Maria De Filippi, con Filippo Bisciglia pronto a tornare alla conduzione.

Ai margini dell’incontro, Pier Silvio Berlusconi non ha risparmiato una frecciatina alla Rai. L’oggetto del contendere, in particolare, sono i prossimi Mondiali di Calcio. L’Ad Mediaset ha svelato: “La Rai ha offerto una cifra esagerata. Avevamo fatto una offerta ma alla fine siamo contenti. Meglio che l’abbia la TV di Stato che qualunque competitor, ma da cittadino mi chiedo che senso abbia avuto. È servizio pubblico? Qualcuno può pensare che le partite dei Mondiali non sarebbero state visibili?”.