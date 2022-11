Le Iene 29 novembre, anticipazioni: Giulio Golia racconta la tragedia di Ischia

Condividi su

Martedì 29 novembre, dalle ore 21:20 su Italia 1, è prevista la messa in onda di un nuovo appuntamento con Le Iene. Il programma, ideato da Davide Parenti, è condotto da Belen Rodriguez e Teo Mammucari. Con loro ci sono i comici Max Angioni ed Eleazaro Rossi. La puntata è fruibile anche in streaming dal sito di Mediaset Play.

Le Iene 29 novembre, la tragedia di Ischia

Nel corso de Le Iene del 29 novembre è dedicata una lunga pagina alla tragedia di Ischia. Nella giornata di sabato, infatti, l’Isola è stata colpita da forti piogge che hanno provocato una violenta frana. Al momento, i soccorritori hanno individuato dieci vittime, mentre proseguono le ricerche di altri due dispersi.

Durante Le Iene del 29 novembre, Giulio Golia racconta come hanno agito i soccorritori nelle prime 36 ore di attività di aiuti. L’inviato mostra, in primis, la loro iniziale impossibilità di arrivare sul luogo del disastro. Non appena le condizioni meteo lo hanno permesso, Golia è salito con un operatore sull’auto dei vigili del fuoco che correvano a sirene spiegate per raggiungere il traghetto.

Il viaggio di Alberto e Lorenzo

A Le Iene del 29 novembre prosegue il reportage con protagonisti Alberto e Lorenzo. Come già ricordato nelle scorse settimane, il primo proviene da Genova e il secondo da Torino. I due sono dei giovani tossicodipendenti che, in compagnia di Luigi Pelazza, hanno intrapreso un viaggio che li dovrebbe portare alla disintossicazione. A tal proposito, nel prossimo appuntamento Alberto e Lorenzo fanno il loro ingresso all’interno della nota comunità terapeutica di recupero di San Patrignano.

Le Iene 29 novembre, i tassisti di Roma

Nel corso de Le Iene di martedì 29 novembre si torna a parlare dei tassisti di Roma. Nicolò De Devitiis mostra come alcuni esponenti della categoria continuino a commettere una lunga serie di violazioni. Diverse le contravvenzioni rispetto alla regole previste, come la selezione dei clienti su tratte con lo stesso percorso, viaggi cumulativi non consentiti e il mancato utilizzo del Pos.

Durante Le Iene del 29 novembre è proposto un focus sul ruolo del Comune. De Devitiis, infatti, cerca di comprendere ciò che accade ai tassisti furbetti dopo essere stati scoperti e sanzionati. L’obiettivo delle istituzioni dovrebbe essere quello di prendere provvedimenti per evitare che gli stessi soggetti perseverino indisturbati.

Di questo l’inviato parla direttamente con Roberto Gualtieri, primo cittadino di Roma. Nelle scorse settimane, De Devitiis ha affrontato la questione con altri esponenti della giunta capitolina, come l’assessore Alessandro Onorato.