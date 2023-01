Le Iene 17 gennaio, i servizi e gli ospiti: ospite Francesco Arca, intervista ad Angelo Becciu

Condividi su

Martedì 17 gennaio, dalle ore 21:20 su Italia 1, è prevista la messa in onda di una nuova puntata de Le Iene. Il programma è condotto da Belen Rodriguez e Teo Mammucari. Con loro, in studio, i comici Max Angioni ed Eleazaro Rossi. L’appuntamento è fruibile in diretta streaming su Mediaset Play.

Le Iene 17 gennaio, il lavoro di Alice Martinelli

A Le Iene del 17 gennaio Alice Martinelli si reca a Rovigo. Qui incontra la professoressa che, negli scorsi giorni, ha scelto di denunciare una classe intera composta da 24 studenti. La docente, mentre si trovava in aula, è stata raggiunta da pallini di gomma sparati da alcuni studenti con una pistola ad aria compressa.

Come raccontano Le Iene del 17 gennaio, della vicenda si sta interessando il Ministro dell’Istruzione Giuseppe Valditara. Quest’ultimo, in particolare, avrebbe chiesto alla Preside della scuola una relazione dettagliata e ufficiale dei fatti. Nel servizio dovrebbero essere raccolte le voci dei genitori dei giovani coinvolti.

Le Iene 17 gennaio, le dichiarazioni del Cardinale Angelo Becciu

Durante la diretta de Le Iene del 17 gennaio Antonino Monteleone raggiunge il Cardinale Angelo Becciu. Oggi Prefetto emerito della Congregazione delle cause dei santi, da qualche tempo è al centro di alcune vicende giudiziarie. In particolare, in Vaticano sarebbe in corso un processo legato all’acquisto di un palazzo a Londra. Per l’accusa sarebbe stato un investimento non redditizio effettuato utilizzando i soldi dell’obolo di San Pietro.

Come di consueto, nella diretta de Le Iene del 17 gennaio intervengono alcuni ospiti. Belen Rodriguez e Teo Mammucari accolgono l’attore Francesco Arca. Stando a quanto ha comunicato la trasmissione, l’interprete “parlerà di un argomento che gli sta molto a cuore”. Inoltre, durante la sua ospitata, si confronta con i cosiddetti Mean Tweets del web. Con l’occasione è probabile che si parli di Fosca Innocenti, fiction di Canale 5 nel quale Arca recita insieme a Vanessa Incontrada.

Infine, con Alessandro Di Sarno, a Le Iene del 17 gennaio si dovrebbe tornare a parlare di Jessica Alves. In Italia ha acquisito la notorietà con il nome di Rodrigo, conosciuto soprattutto per essere il Ken Umano. Qualche tempo fa ha scelto di sottoporsi a una operazione per cambiare il proprio sesso. Ora è una donna a tutti gli effetti e, nel servizio trasmesso nella puntata del 10 gennaio, ha svelato i dettagli della sua nuova vita. Jessica ha confidato di essere alla ricerca dell’amore. Di Sarno ha scelto, così, di aiutarla, mettendo in piedi un vero e proprio casting per ricercare un principe azzurro.