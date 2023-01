Primo Appuntamento, le coppie della terza puntata di martedì 17 gennaio 2023

Condividi su

Terzo appuntamento su Real Time, in onda in prima serata il 17 gennaio 2023, di Primo Appuntamento. Flavio Montrucchio continua ad accogliere molti single in cerca dell’anima gemella in una nuova location.

Le coppie di questa puntata sono Diletta e Francesco, Attilio e Antonella, Silvio ed Emanuela, Federica e Raffaele.

Primo Appuntamento, le prime coppie di martedì 17 gennaio 2023

Nella diretta del 17 gennaio di Primo Appuntamento la prima ad entrare nel ristorante è Diletta che ha 25 anni. Viene da Roma e lavora in un parco divertimenti. E’ molto emozionata perché è il suo primo appuntamento al buio. Si definisce single da sempre e ora sente l’esigenza di legarsi a qualcuno. Ama i ragazzi simpatici,

estroversi, tatuati.

Incontra Francesco. Ha 23 anni, viene da Roma, e lavora come barista. Ha una forte passione per i videogiochi. E’ molto timido ed è convinto di essere single in quanto troppo introverso.

Attilio ha 43 anni e viene da Bari. Lavora come infermiere e nel tempo libero fa il deejay e il percussionista. Si definisce un uomo iperattivo. E’ single da due anni. E’ una persona tranquilla, simpatica, sa cucinare e svolgere le faccende domestiche. Desidera una donna che sia simile a lui e possibilmente anche pugliese.

La sua partner è Antonella. Ha 47 anni, anche lei è un’infermiera e viene dalla provincia di Bari. E’ single da nove anni. Ama ballare fino all’alba e divertirsi nel tempo libero. E’ una donna energica.

Primo Appuntamento, le altre coppie di martedì 17 gennaio 2023

Prossimo protagonista è Silvio. Ha 75 anni, viene da Torino. E’ ora in pensione, ha partecipato ai rally come pilota.

Per lei c’è Emanuela che abita a Lodi. Ha 68 anni ed ha una grande passione per gli aerei ed è pilota. Spera di incontrare un uomo impostato e sportivo. Ha una forte passione per i pappagalli. Ne ha due che cura amorevolmente.

Federica invece ha 32 anni, viene da Battipaglia e fa la cameriera. Ha un carattere molto forte che spesso spaventa gli uomini.

Incontra Raffaele. Ha 33 anni, viene dalla provincia di Napoli ed è un insegnante di scienze motorie.

Primo Appuntamento, le cene

Attilio e Antonella discutono del loro lavoro di infermieri e del loro tempo libero. In particolare delle attività di intrattenimento di Attilio e della passione di Antonella per il Karaoke e per le serate in cui va a ballare. Hanno entrambi passione per la musica. Lei suona il pianoforte, lui le percussioni. Si passa poi alla sfera sentimentale. Attilio è stato anche sposato ma la moglie lo ha tradito pochi mesi dopo il matrimonio.

Diletta e Francesco dopo un po’ di iniziale imbarazzo si confrontano sulla loro reciproca mancanza di autostima. Francesco è single da un anno dopo aver avuto una storia importante. Diletta invece non ha mai avuto una relazione vera e propria.

Federica e Raffaele invece si confrontano esclusivamente sul loro passato sentimentale. Lui ha avuto due storie importanti. E’ single da due anni dopo una relazione durate tre anni. Federica ha avuto delle storie importanti ed altre meno. Oggi dagli uomini ha più pretese dopo tante esperienze fallimentari.

Silvio ed Emanuela scoprono di essere entrambi piloti, il primo di macchine, la seconda di piccoli aerei. Lei racconta di aver avuto un grave incidente aereo che per due anni non le hanno permesso di pilotare. Dopo l’infortunio però ha deciso di riprendere a volare.

L’evoluzione delle coppie

Diletta e Francesco hanno continuato a sentirsi per un po’. Lui voleva proporle un secondo appuntamento ma lei ha rifiutato perché non è sicura dei suoi sentimenti e non voleva ferirlo. Sono ancora entrambi single.

Emanuela e Silvio hanno fatto insieme il viaggio verso casa tra chiacchiere e risate. Si vedono ogni fine settimana per pranzare insieme o per una gita. Silvio le scrive tutti i giorni ma lei non sa ancora se ha voglia di iniziare una relazione seria.

Antonella e Attilio si sono sentiti qualche volta ma non sono riusciti ad andare insieme in discoteca. Lui ha cominciato a frequentare un’altra ragazza. Lei ha rivisto il suo ex e sta vivendo un ritorno di fiamma.

Federica e Raffaele non si sono più visti. Lui aveva pensato di andarla a trovare nel pub in cui lavora Federica ma ha poi cambiato idea. Sono entrambi single e alla ricerca della persona giusta.