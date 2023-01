Le Iene, anticipazioni puntata del 24 gennaio: servizi, inviati, ospiti

Condividi su

Martedì 24 gennaio, dalle ore 21:25 su Italia 1, è prevista la messa in onda di un nuovo appuntamento con Le Iene. Il programma è condotto da Belen Rodriguez e Teo Mammacuri. Con loro, in studio, i comici Max Angioni ed Eleazaro Rossi. La puntata è fruibile in diretta streaming su Mediaset Play.

Le Iene 24 gennaio, l’arresto di Matteo Messina Denaro

Nella puntata de Le Iene del 24 gennaio ha ampio spazio l’arresto di Matteo Messina Denaro. Il boss della mafia è stato colto in arresto la scorsa settimana, dopo una latitanza durata 30 anni. Il fermo è arrivato mentre si trovava all’interno della clinica La Maddalena di Palermo. Qui era in cura da più di un anno per un tumore al colon.

L’inviato Luigi Pelazza, durante Le Iene del 24 gennaio, si reca a Castelvetrano e a Campobello di Mazara per documentare la detenzione di Messina Denaro. Il giornalista ha realizzato una lunga intervista al Comandante dei Ros, che svela alle telecamere dello show alcuni dettagli relativi al blitz. Inoltre, Pelazza mostra agli spettatori le immagini dei covi dove l’ex latitante ha vissuto nell’ultimo periodo.

Il sit in contro la mafia

Ma il lavoro di Luigi Pelazza non termina qui. Il volto del programma, infatti, ha raccolto le testimonianze delle persone che vivono nello stesso paese del boss. Inoltre ha partecipato al sit in contro la mafia organizzato da Giuseppe Cimarosa, figlio del pentito Lorenzo Cimarosa, cognato di Messina Denaro. All’iniziativa hanno presenziato Lucia Impastato (nipote del giornalista ucciso nel 1978) e il sindaco di Castelvetrano Enzo Alfano. Con loro, come raccontano Le Iene del 24 gennaio, c’è Nicola Morra, Presidente della Commissione Parlamentare Antimafia. La manifestazione si è svolta nel quartiere in cui ha vissuto da ragazzo l’ex latitante e dove ancora oggi risiedono i suoi famigliari.

Le Iene 24 gennaio, gli ospiti

A Le Iene di martedì 24 gennaio vi sono vari ospiti. In primis Margherita Laterza, che di recente ha parlato di molestie sul lavoro e ha sottolineato come in Italia il movimento del Mee Too “non sia mai iniziato”. In studio anche Emanuele Palumbo, rapper napoletano conosciuto con il nome di Geolier. I conduttori accolgono, poi, Stefano Savi, che nel 2014 è stato sfregiato con l’acido da una coppia per uno scambio di persona. Savi racconta il suo percorso di rinascita dopo il fatto.

Infine, a Le Iene del 24 gennaio interviene Luce Caponegro, in passato nota per essere una attrice di film a luci rosse con lo pseudonimo di Selen. Con Belen Rodriguez e Teo Mammucari parla del rapporto con il suo passato e del percorso di crescita e maturazione che ha vissuto.