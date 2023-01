Boomerissima 24 gennaio, anticipazioni e ospiti: presenti Corona e Nek

Condividi su

Martedì 24 gennaio, dalle ore 21:20 su Rai 2, è prevista la messa in onda di un nuovo appuntamento con Boomerissima. Il programma, novità assoluta dei palinsesti della TV di Stato, è condotto da Alessia Marcuzzi. La puntata è fruibile anche in streaming su Rai Play.

Boomerissima 24 gennaio, continua la sfida tra generazioni

Boomerissima, anche nella puntata del 24 gennaio, ha il compito di mettere a confronto due diverse generazioni. Da una parte, infatti, ci sono i Boomer, ovvero le persone che hanno compiuto (o superato) i 40 ani di età. Dall’altra, invece, c’è la Generazione Z. A comporre le squadre ci sono quattro partecipanti vip. Questi si sfidano in delle prove basate sulla musica e sul ballo, in una atmosfera di gioco nel quale, però, non manca la competizione.

Boomerissima è un esperimento riuscito, almeno stando al giudizio della Rai. I vertici della TV di Stato, infatti, hanno scelto di promuovere il format, inserendo un nuovo appuntamento ai quattro già previsti. In questo modo, la puntata conclusiva è fruibile il 14 febbraio, ovvero dopo la settimana di pausa per il Festival di Sanremo.

Boomerissima 24 gennaio, le due squadre

Ma chi sono le celebrità che compongono i due schieramenti? Partendo dai Boomer, partecipa al gioco Mietta. La cantante, nel corso della sua carriera, vanta ben cinque milioni di dischi venduti, oltre a otto partecipazioni al Festival di Sanremo. Proprio dal palco dell’Ariston è partito il successo, quando nel 1989 ha vinto nella categoria delle Nuove Proposte con il brano Canzoni.

Tra i Boomer, a Boomerissima del 24 gennaio, è presente Giorgio Mastrota, conduttore televisivo e volto di varie televendite. Atteso, poi, il comico Francesco Paolantoni, impegnato insieme a Gabriele Cirilli a Tali e Quali. Infine, lo schieramento può contare su Geppi Cucciari, comica e conduttrice di Splendida Cornice su Rai 3.

La Generazione Z e gli ospiti

Per ciò che riguarda la Generazione Z, a Boomerissima del 24 gennaio partecipa Lodovica Comello, cantante e conduttrice (per anni al timone di Italia’s Got Talent). Attesa l’imitatrice Francesca Manzini e il cantante Riki. Infine si cimenta nel gioco l’attore Pierpaolo Spollon, volto di tanti successi di Rai Fiction come Che Dio ci aiuti, La porta rossa e e Doc – Nelle tue mani.

Infine, tra una manche e l’altra, a Boomerissima ci sono importanti ospiti. Su tutti Nek, cantautore che ha dato voce a brani di successo come Laura non c’è e Lascia che io sia. Si continua a contare con Rocco Hunt, autore di vari tormentoni estivi (ad esempio Caramello, Un bacio all’improvviso e A un passo dalla luna). Alessia Marcuzzi accoglie Drusilla Foer, alter ego di Gianluca Gori e fino a poco tempo fa in onda tutti i giorni su Rai 2 con L’Almanacco del giorno dopo. Infine spazio alla musica dance con Corona e le sue The Rhythm of the Night e Baby Baby.