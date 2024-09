Le Iene, la puntata del 19 marzo: le rivelazioni dell’ex arbitro Abbattista e le elezioni in Russia

Martedì 19 marzo, su Italia 1, è in onda un nuovo appuntamento de Le Iene. Il programma, ideato da Davide Parenti, è visibile a partire dalle ore 21:20.

Le Iene 19 marzo, continua l’inchiesta sul mondo degli arbitri

Le Iene è uno show condotto da Veronica Gentili. Al suo fianco, in qualità di co-conduttore, c’è Max Angioni. I momenti comici della diretta, invece, sono curati da Nathan Kiboba ed Eleazaro Rossi, autori di alcuni monologhi.

A Le Iene del 19 marzo, Filippo Roma torna a parlare dell’inchiesta sul mondo degli arbitri. La iena, infatti, intervista Eugenio Abbattista, ex arbitro addetto al Var di Serie A e B. L’uomo, ad oggi, è l’unico direttore di gara nella storia del calcio italiano ad aver rassegnato le dimissioni a stagione in corso.

Attraverso le parole di Abbattista, nelle scorse settimane il format di Italia 1 aveva denunciato il presunto scandalo dei voti truccati e dei meccanismi per decidere quali arbitri tenere in organico e quali mandare a casa.

Le elezioni in Russia

In seguito, nel corso de Le Iene del 19 marzo, è proposto un focus sulla politica estera. Roberta Rei, infatti, ha realizzato un lungo reportage da Mosca, dove ha seguito le elezioni presidenziali. L’esito era scontato: a trionfare è stato Vladimir Putin, che ha ottenuto più dell’87% dei voti.

Rei, nonostante le norme molto stringenti imposte dalle autorità locali per la stampa estera, ha documentato le fasi salienti delle elezioni. In esse non sono mancati i momenti di tensione. I principali sono avvenuti nella giornata di domenica, quando i sostenitori di Navalny hanno messo in scena la protesta chiamata Mezzogiorno contro Putin. Essa prevedeva che gli elettori si recassero in massa ai seggi alle ore 12:00. Ciò ha provocato vari disagi in alcune città russe, dove si sono formate code composte da centinaia di persone.

Nel reportage da Mosca in onda ne Le Iene del 19 marzo, inoltre, è presente una breve intervista a Pupo. Il cantautore, negli scorsi giorni, è finito al centro delle polemiche dopo aver realizzato un concerto all’interno del Teatro del Cremlino.

Le Iene 19 marzo, gli ospiti

A Le Iene presenziano, in studio, vari ospiti. In primis, direttamente dal Festival di Sanremo, presenzia la cantante Rose Villain. Quest’ultima, negli scorsi mesi, ha debuttato sul palco dell’Ariston con il singolo Click Boom!. Lo scorso 8 marzo, l’artista ha rilasciato l’album di inediti dal titolo Radio Sakura.

Infine, durante Le Iene del 19 marzo, la conduttrice Veronica Gentili accoglie Fabio Volo. Lo scrittore, per anni nel cast di inviati della trasmissione, ha da poco pubblicato un nuovo romanzo intitolato Tutto è qui per te.