Le Iene, la puntata 12 marzo: ospite Michelle Hunziker, il caso di Alessia Pifferi

Spettacolo, inchieste e tanta cronaca. Sono questi gli ingredienti principali della puntata del 12 marzo de Le Iene. Il programma, come al solito, è in onda su Italia 1 dalle ore 21:20.

Le Iene 12 marzo, la Strage di Erba e il caso di Alessia Pifferi

Le Iene del 12 marzo è condotto da Veronica Gentili. Al suo fianco, in qualità di co-conduttore, c’è Max Angioni. Nella puntata spazio ai comici Eleazaro Rossi e Nathan Kiboba. La trasmissione, ideata da Davide Parenti, ha come regista Antonio Monti.

A Le Iene del 12 marzo, Antonino Monteleone si occupa di due casi di cronaca molto dibattuti in queste settimane. Il primo riguarda la Strage di Erba, per la quale hanno ricevuto una condanna i coniugi Rosa Bazzi ed Olindo Romano. Il 16 aprile, presso la Corte di Appello di Brescia, è in programma l’udienza per la revisione del processo.

La seconda vicenda analizzata a Le Iene è quella relativa ad Alessia Pifferi. La donna è attualmente sotto processo con l’accusa di aver abbandonato e fatto morire di stenti e di fame la figlia Diana di 18 mesi, lasciata da sola a casa per quasi una settimana.

Il cosiddetto AirBus Renzi

Gaetano Pecoraro, nel corso de Le Iene del 12 marzo, si occupa del cosiddetto AirBus Renzi. Con tale nome si intende l’aereo voluto fortemente dal governo guidato da Matteo Renzi. Il velivolo, da circa cinque anni, è abbandonato a sé stesso all’interno dell’aeroporto di Fiumicino e sarebbe oramai ridotto a un rottame.

Come di consueto, nella diretta de Le Iene è fornita un’anticipazione dell’inchiesta al centro de Le Iene presentano Inside, trasmissione spin off in onda su Italia 1 nella prima serata del giovedì. Questa settimana il format si intitola San Patrignano: inferno o paradiso?. La puntata, realizzata da Cizco e dall’autore Angelo De Luca, è un viaggio all’interno del mondo della tossicodipendenza.

Le Iene 12 marzo, Michelle Hunziker e i Ricchi e Poveri

Infine, all’interno della puntata de Le Iene del 12 marzo sono previsti vari ospiti. In primis è accolta la conduttrice Michelle Hunziker, che parla della terza edizione del varietà Michelle Impossible & Friends. Lo one woman show è tornato in onda nel prime time di Canale 5 lo scorso mercoledì 6 marzo con risultati non brillanti. Veronica Gentili, in seguito, accoglie i Ricchi e Poveri, ovvero Angela Brambati ed Angelo Sotgiu. I due eseguono in diretta la canzone Ma non tutta la vita, con la quale hanno gareggiato al Festival di Sanremo 2024, classificandosi ventunesimi.