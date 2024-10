Le Iene presentano Inside, il 21 marzo la Strage di Erba e la colpevolezza di Rosa e Olindo

Giovedì 21 marzo, su Italia 1, è in onda un nuovo appuntamento de Le Iene presentano Inside. Il programma, spin off de Le Iene, è trasmesso dalle 21:20. Il titolo dell’inchiesta odierna è Perché Rosa e Olindo possono essere assolti.

Le Iene presentano Inside 21 marzo, l’inchiesta realizzata da Antonino Monteleone

Quella in onda oggi è la sesta puntata de Le Iene presentano Inside 2024. Il format è nato con la volontà di realizzare ogni settimana un reportage, e quindi un approfondimento, su uno specifico tema, già trattato in passato nelle varie puntate de Le Iene.

Lo speciale del 21 marzo su Rosa ed Olindo è realizzato da Antonino Monteleone, che da anni segue le indagini sulla Strage di Erba. Con la iena ha collaborato Francesco Priano.

Le Iene presentano Inside del 21 marzo ricostruiscono, in primis, i fatti. Quando si parla della Strage di Erba ci si riferisce a un omicidio multiplo avvenuto nel 2006 nel piccolo paesino in provincia di Como. Sono quattro le persone che sono state uccise: Raffaele Castagna, il figlio di due anni Youssef Marzouk, la madre Paola Galli e la vicina di casa Valeria Cherubini. Il marito di quest’ultima, Mario Frigerio, è riuscito miracolosamente a salvarsi, diventando l’unico testimone oculare.

Le tante versioni di Rosa e Olindo

In Perché Rosa e Olindo possono essere assolti de Le Iene presentano Inside è raccontato che sin da subito i sospetti si sono concentrati sui coniugi Rosa Bazzi ed Olindo Romano, vicini di casa delle vittime. Lei è una donna delle pulizie, lui uno spazzino: avrebbero compiuto la strage in seguito alle tante liti condominiali.

Rosa ed Olindo, interrogati dagli inquirenti, hanno dato varie versioni. In un primo momento hanno negato ogni accusa. In seguito hanno confessato l’omicidio, per poi ritrarre le loro ammissioni. Ad oggi, i due negano di essere coinvolti. Per la giustizia italiana, però, la coppia è colpevole e, per questo, è stata punita con l’ergastolo.

Le Iene presentano Inside 21 marzo, la revisione del processo

Le Iene presentano Inside del 21 marzo analizza le tre prove principali che hanno portato Rosa ed Olindo ad essere condannati. In primis c’è la testimonianza del già citato Mario Frigerio, unico testimone. C’è poi la traccia di sangue di Valeria Cherubini rinvenuta sulla macchina di Olindo quattordici giorni dopo l’omicidio. Infine, c’è quella che è considerata la prova regina, ovvero la confessione dei due. Antonino Monteleone propone un focus su questi elementi in vista della prossima udienza per la revisione del processo, prevista il 16 aprile.