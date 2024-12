Le Iene, la puntata del 27 febbraio: ospite Emma, inchiesta sulla Strage di Erba

Martedì 27 febbraio, in prima serata su Italia 1, è in onda una nuova puntata de Le Iene. Il programma, come di consueto, è condotto da Veronica Gentili. Al suo fianco, in qualità di comici e co-conduttori, ci sono Nathan Kiboba, Eleazaro Rossi e Max Angioni.

Le Iene 27 febbraio, la Strage di Erba

A Le Iene del 27 febbraio, l’inviato Antonino Monteleone torna ad occuparsi della Strage di Erba. L’omicidio multiplo si è svolto nel dicembre del 2006 e, per il fatto, hanno ricevuta una condanna definitiva i coniugi Rosa Bazzi ed Olindo Romano. I due, che in un primo momento hanno confessato, in seguito si sono proclamati innocenti ed estranei al reato.

Il prossimo 1° marzo è prevista la riapertura ufficiale delle indagini, che avviene davanti alla Corte di Appello di Brescia. Le Iene propone un focus sull’esistenza di un video che riprende i colloqui che Olindo ha avuto con lo psichiatra Massimo Picozzi. Tale documento è tra quelli depositati nella richiesta di revisione, in quanto dimostrerebbe l’innocenza dell’uomo.

Gli scontri a Pisa e lo smog di Milano

A Le Iene del 27 febbraio, Alice Martinelli è a Pisa. Nella città ricostruisce i fatti che, lo scorso 23 febbraio, hanno portato agli scontri di piazza fra la polizia e gli studenti che chiedevano la pace in Palestina. L’inviata intervista Sara Costanzo, la mamma di una delle ragazzine rimaste ferite dopo le cariche degli agenti.

Matteo Viviani, in seguito, si occupa dell’inquinamento presente a Milano. Il capoluogo della Lombardia, negli scorsi giorni, è risultata essere una delle città più inquinate al mondo. La notizia, inevitabilmente, ha destato grande preoccupazione nei milanesi. Viviani ne parla con il sindaco Giuseppe Sala.

Le Iene 27 febbraio, ospite Emma

Durante Le Iene del 27 febbraio è in programma un nuovo capitolo nell’inchiesta sul sistema arbitrale italiano. Nell’appuntamento sono raccolte alcune testimonianze esclusive, che testimonierebbero l’esistenza di carte truccate dai vertici con l’obiettivo di modificare le classifiche di fine anno. Se ne occupa, ancora una volta, Filippo Roma, che mostra le prove raccolte al Presidente dell’AIA Carlo Pacifici.

Gaetano Pecoraro, infine, fornisce un’anticipazione della prossima puntata de Le Iene presentano Inside, dal titolo Cosa Nostra. Il programma, in onda giovedì 29 febbraio, contiene una lunga intervista a Gaspare Mutolo.

Infine, a Le Iene del 27 febbraio, ci sono vari ospiti. In primis c’è la cantante Emma, 14esima classificata con il singolo Apnea. Atteso anche il cantautore Bugo.