Formula 1, la programmazione tv del GP di Australia: la gara in diretta alle 05:00 del mattino su Sky

Il mondiale 2024 di Formula 1 prosegue giovedì 21 marzo con il Gran Premio di Australia. A causa del fuso orario, molte sessioni sono visibili in diretta a notte fonda.

Formula 1 Gran Premio Australia 2024, lo scorso anno aveva vinto Verstappen

Il Gran Premio di Australia è il terzo appuntamento del mondiale di Formula 1. Per il momento, la classifica è dominata dalla Red Bull di Max Verstappen, che guida la classifica piloti con 51 punti. Segue il compagno di scuderia Sergio Perez, a 36 punti. Il terzo gradino del podio ha come protagonista la Ferrari di Charles Leclerc.

Il weekend in Australia di Formula 1 si svolge presso il Circuito Albert Park di Melbourne. La pista, inaugurata negli anni ‘50, oggi presenta 14 curve, per una lunghezza totale di circa 5 km. Lo scorso anno la vittoria è andata a Verstappen, mentre nel 2022 aveva trionfato Leclerc.

Le prove libere in diretta solo su Sky

Il Gran Premio di Australia del mondiale 2024 di Formula 1 inizia nella notte fra giovedì 21 e venerdì 22 marzo. Alle 02:30 si disputa la prima sessione di prove libere. La seconda, invece, prende il via alle 06:00.

Come di consueto, le prove libere sono visibili in diretta e in esclusiva solo su Sky. L’emittente satellitare, che detiene i diritti tv della competizione, li inserisce nei palinsesti di Sky Sport Formula 1, visibile sul canale 207.

La tre giorni del Gran Premio di Australia di Formula 1 prosegue nella notte fra venerdì 22 e sabato 23 marzo. Alle ore 02:15, infatti, spazio alla terza ed ultima sessione di prove libere, anch’essa in onda solo su Sky.

Alle ore 06:00, invece, le monoposto scendono in pista per le qualifiche. Quest’ultimo appuntamento determina la griglia di partenza della gara ed è il primo ad essere fruibile anche in chiaro. A tal proposito, la rete di riferimento è TV8, che la trasmette in differita dalle 10:00.

Formula 1 Gran Premio Australia 2024, la gara

Il Gran Premio di Australia di Formula 1 termina alle 05:00 della mattina di domenica 24 marzo. In tale orario si accendono i semafori verdi del via alla gara, trasmessa in differita su TV8 alle ore 14:00.

Tutti gli appuntamenti tv in onda su Sky e TV8 del Gran Premio di Formula 1 sono commentati da Carlo Vanzini e Marc Gené. Insieme a loro c’è Roberto Chinchero, inviato ai box. Gli approfondimenti pre e post gara sono condotti da Davide Camicioli e Vicky Piria. Le analisi tecniche sono curate da Matteo Bobbi. Le interviste, infine, sono di Mara Sangiorgio.