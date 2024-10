Le Iene, la puntata del 2 aprile: ospite Clara, De Devitiis: 48 ore con i The Kolors

Martedì 2 aprile, su Italia 1, è in onda un nuovo appuntamento dell’edizione 2024 de Le Iene. Il programma, realizzato da Davide Parenti, è trasmesso in diretta a partire dalle ore 21:20.

Le Iene 2 aprile 2024, due giorni con i The Kolors

Le Iene di martedì 2 aprile, oltre che su Italia 1, è in onda anche in diretta streaming e on demand sul sito di Mediaset Infinity. La conduzione dello show è affidata, ancora una volta, a Veronica Gentili. Al suo fianco, in qualità di co-conduttore, è presente Max Angioni. I monologhi comici della serata, invece, sono realizzati da Eleazaro Rossi e Nathan Kiboba.

Nel corso de Le Iene del 2 aprile, l’inviato Nicolò De Devitiis ha passato due giornate in compagnia dei The Kolors. Il gruppo, negli ultimi mesi, è tra i più importanti ed ascoltati del nostro paese. Dopo il successo estivo con Italodisco, nelle scorse settimane hanno gareggiato al Festival di Sanremo con la canzone Un ragazzo una ragazza. Nel servizio, la iena mostra al pubblico alcuni aspetti inediti della vita privata dei componenti della band, a partire dal cantante e frontman Stash.

Lo spazio dedicato alla Giornata Mondiale della Consapevolezza sull’Autismo

Durante la diretta del 2 aprile de Le Iene è realizzato un lungo approfondimento sull’autismo, proprio in occasione della Giornata Mondiale della Consapevolezza sull’Autismo. Se ne occupa l’inviato Giulio Golia, che nel 2010 ha realizzato alcuni reportage che hanno permesso al pubblico di conoscere la storia di Franco Antonello e di suo figlio Andrea.

Quest’ultimo ha 31 anni ed è autistico dalla nascita. I due salgono sul palco per parlare de I bambini delle fate, impresa sociale che da decenni lavora con l’obiettivo di sostenere i tanti progetti che mettono al centro il potenziale di bambini e ragazzi con lo spettro di autismo.

Le Iene 2 aprile 2024, ospite Clara

Nel corso della puntata di martedì 2 aprile de Le Iene, la conduttrice Veronica Gentili accoglie in studio, in qualità di ospite, la cantante Clara. Quest’ultima deve la sua popolarità soprattutto alla partecipazione nella serie Mare Fuori, dove interpreta il personaggio di Crazy J. A dicembre dello scorso anno, la giovane ha ottenuto la prestigiosa vittoria di Sanremo Giovani con il brano Boulevard. Grazie a tale trionfo, a febbraio ha esordito in gara tra i big al Festival di Sanremo con la canzone Diamanti grezzi. Nonostante il ventiquattresimo posto in classifica, il pezzo ha ottenuto un ottimo successo, ricevendo milioni di visualizzazioni su YouTube e numerosi ascolti sulle piattaforme digitali.