Le Iene, la puntata del 26 marzo: ospite Giusy Buscemi, intervista a Rocco Siffredi

Martedì 26 marzo, in prima serata su Italia 1, è in onda un nuovo appuntamento de Le Iene. Il programma, ideato da Davide Parenti, è condotto da Veronica Gentili. Con lei, in studio, c’è il co-conduttore Max Angioni. Gli spazi comici sono curati da Eleazaro Rossi e Nathan Kiboba.

Le Iene 26 marzo, intervista a Rocco Siffredi

A Le Iene di martedì 26 marzo, Roberta Rei effettua un’intervista in esclusiva a Rocco Siffredi. L’attore hard, negli scorsi giorni, è finito al centro delle polemiche dopo essere stato accusato di molestie da una giornalista. Quest’ultima, in particolare, avrebbe ricevuto degli audio compromettenti al termine di un’intervista realizzata a Siffredi in occasione dell’uscita della serie tv Supersex, con protagonista Alessandro Borghi.

Nel servizio in onda nella puntata de Le Iene del 26 marzo, Rocco mostra per la prima volta lo scambio di messaggi con la giornalista. In seguito, l’attore svela: “Le ho chiesto scusa. Purtroppo, la giornalista si è trovata nel posto sbagliato, nel momento sbagliato e con la persona sbagliata. Psicologicamente ero sotto stress da circa due mesi. Ho perso il controllo, ma non sto facendo la vittima. Ho avuto un momento di crisi”.

Alice Martinelli parla delle violenze fra i giovani

Durante Le Iene del 26 marzo, Alice Martinelli raggiunge la città di Brescia. Qui, negli scorsi giorni, due ragazzine di 14 e 15 anni si sono picchiate brutalmente nell’indifferenza di decine di altre persone, che invece di intervenire hanno filmato la scena.

Lo scontro, alla fine, è degenerato, con una delle due che ha colpito l’altra con nove coltellate. A questo punto, una ragazza più grande è intervenuta e le ha divise. Martinelli, nel servizio, intervista proprio la testimone.

Come di consueto, ne Le Iene c’è un’anticipazione del prossimo appuntamento de Le Iene presentano Inside, in onda nel prime time di Italia 1 il 28 marzo prossimo. La trasmissione, questa settimana, è guidata da Alessandro De Giuseppe e approfondisce il tema del doping.

Le Iene 26 marzo, gli ospiti

A Le Iene ci sono alcuni ospiti. In studio, Veronica Gentili intervista l’attrice Giusy Buscemi. Quest’ultima, nello show, parla della nuova fiction di Canale 5 dal titolo Vanina Un vicequestore a Catania. La prima puntata è in onda sulla rete ammiraglia nel prime time di mercoledì 27 marzo.

In seguito, durante Le Iene del 26 marzo, è in studio Ludovica Frasca. La showgirl, molto seguita sui social, negli scorsi mesi si è spesso occupata del tema della sicurezza nella città di Milano. Nelle ultime settimane ha presenziato in qualità di opinionista in varie puntate di Pomeriggio 5.