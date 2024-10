Stasera in tv martedì 2 aprile 2024 – Tutti i programmi in onda

Stasera in tv martedì 2 aprile 2024. Su Rai2, la nuova edizione del talk show di Francesca Fagnani, Belve. Su Italia 1, l’attualità con Le Iene.

Stasera in tv martedì 2 aprile 2024, Rai

Su Rai2, alle 21.20, la nuova edizione del talk show Belve. Francesca Fagnani torna in prima serata con tante nuove interviste, destinate come sempre a diventare virali. Tra gli ospiti della decima edizione (la terza su Rai2, le prime sette sono state trasmesse da Nove), Antonella Clerici, Matteo Salvini, Francesca Cipriani, Fedez, Marcella Bella e Loredana Bertè.

Su Rai3, alle 21.20, l’attualità con Petrolio. Nelle prime puntate della nuova edizione Duilio Giammaria si è occupato di petrolio e cambiamento climatico, di transizione energetica e decarbonizzazione, di farmaci per il diabete e obesità. Temi affrontati, come quello di stasera con inchieste approfondite e autorevoli ospiti in studio.

Programmi Mediaset, La7, Tv8, Real Time

Su Rete 4, alle 21.25, l’attualità con E’ sempre Cartabianca. Anche la puntata di questa sera si apre con il consueto scambio di opinioni tra Bianca Berlinguer e lo scrittore alpinista Mauro Corona. Il loro rapporto, tra alti, bassi e qualche pausa, prosegue dal 2018, quando la popolare giornalista conduceva la terza edizione di “#Cartabianca” su Rai3.

Su Canale 5, alle 21.00, Calcio Coppa Italia: Juventus-Lazio. Con la partita di questa sera all’Allianz Stadium di Torino cominciano le gare di andata delle semifinali di Coppa Italia. La Juventus di Massimiliano Allegri affronta la Lazio, che da qualche settimana ha Igor Tudor come nuovo allenatore. L’incontro di ritorno si giocherà il 23 aprile all’Olimpico di Roma.

Su Italia 1, alle 21.20, l’attualità con Le Iene. Ogni martedì sera il pubblico televisivo premia il programma condotto da Veronica Gentili. Per esempio la puntata del 12 marzo ha registrato una media di 1.557.000 spettatori, pari ad uno share dell’11%. I contatti, ovvero le persone che l’hanno seguita per almeno un minuto, sono stati 73.000.

Su La7, alle 21.15, l’attualità con Di martedì. Nel centrosinistra difficili sono apparsi gli accordi per trovare il candidato alle elezioni regionali in Basilicata (21-22 aprile). Potrebbe essere argomento della serata nel talk di Giovanni Floris che può contare su ospiti di primo piano.

Su Tv8, alle 21.30, il reality Alessandro Borghese – 4 Ristoranti. L’Ogliastra è una regione della Sardegna centro-orientale e qui si trova Alessandro Borghese alla ricerca del miglior locale. In gara: Sa Cadrea, Ristorante Abba ‘E Murta, Al porticciolo e Incontro di Vino di Carpe Diem.

Su Real Time, alle 21.30, il reality Primo appuntamento. Nuovo appuntamento con il programma di Flavio Montrucchio. La sala del ristorante con le sue ampie vetrate accoglie altri single, tra i quali Nicola, che è al secondo appuntamento. Scoccherà la scintilla con la persona che incontrerà?

I film di questa sera martedì 2 aprile 2024

Su Rai1, alle 21.30, il film sentimentale del 2021, di Peter Hutchings, Ti odio, anzi no, ti amo! con Lucy Hale. Tra l’ambiziosa Lucy (Lucy Hale), che lavora in una casa editrice, e il nuovo collega Josh (Austin Stowell) nasce subito un’accesa rivalità professionale che culmina in un patto: se uno dei due otterrà una promozione, l’altro si dovrà licenziare. Presto però Lucy e Josh si rendono conto di essere attratti l’uno dell’altra.

Su Rai4, alle 21.20, il film thriller del 1998, di J. McNaughton, Sex crimes – Giochi pericolosi, con Matt Dillon. Processato per molestie sessuali ai danni di due studentesse, un istruttore di vela viene assolto e risarcito. Due detective scoprono però che le ragazze erano sue complici.

Su Rai5, alle 21.15, il film drammatico del 2015, di e con Jafar Panahi, Taxi Teheran. Il regista Jafar Panachi si mette alla guida di un taxi giallo per raccontare la delicata situazione del suo Paese, l’Iran (Repubblica Islamica dell’Iran), attraverso le testimonianze “casuali” dei passeggeri, tra cui sua nipote.

Su Rai Movie, alle 21.10, il film drammatico del 2020, di Florian Zeller, The Father – Nulla è come sembra, con Anthony Hopkins. Anthony ha ottanta anni e rifiuta ogni tipo di assistenza. Ma lui ha veramente bisogno di aiuto: la sua mente comincia a vacillare e a non riconoscere più l’amata figlia Anne.

Nove – Iris – Cine34

Su Nove, alle 21.25, il film d’azione del 2013, di Taylor Hackford, Parker, con Jason Statham, Jennifer Lopez. Assoldato per una rapina, Parker viene tradito dai complici. Deciso a vendicarsi e a riprendersi il bottino, l’uomo elabora un sofisticato piano con l’aiuto della bella Leslie.

Su Iris, alle 21.00, il film western del 2003, di Kevin Costner, Terra di confine – Open Range, con Kevin Costner, Robert Duvall. 1882. Quattro cowboy conducono il bestiame tra le praterie del Montana. Dovranno lottare per salvare la mandria dalle grinfie di un losco allevatore e di uno sceriffo corrotto.

Su Cine34, alle 21.00, il film comico del 1962, di Giorgio Bianchi, Totò e Peppino Divisi a Berlino, con Peppino De Filippo, Totò. Antonio, sosia di un criminale nazista messo sotto processo dagli alleati, accetta per denaro di sostituirsi a lui. L’amico Peppino deve fingere di riconoscerlo, ma qualcosa va storto.

Stasera in tv martedì 2 aprile 2024, i film su Sky

Su Sky Cinema Uno, alle 21.15, il film d’azione del 2015, di Brad Peyton, San Andreas, con Dwayne Johnson, Carla Gugino. Un devastante terremoto colpisce la California. Il pilota Ray Gaines e l’ex moglie fanno fronte comune per salvare la loro figlia in viaggio da Los Angeles a San Francisco.

Su Sky Cinema Due, alle 21.15, il film drammatico del 2023, di Liliana Cavani, L’ordine del tempo, con Edoardo Leo. Durante un compleanno, un gruppo di amici, tra cui Enrico, apprende un’orribile notizia: il mondo potrebbe finire nel giro di poche ore. La comitiva affronta le ultime ore in una notte che cambierà le loro vite per sempre.