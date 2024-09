Le Iene, al via l’edizione 2024-2025: ospiti e temi prima puntata

Domenica 29 settembre è in onda, su Italia 1, la prima puntata de Le Iene 2024-2025. Il programma, ideato da Davide Parenti, è proposto dalle 21:20.

Le Iene 2024-2025 prima puntata, i conduttori

La grande novità dell’edizione 2024-2025 de Le Iene è rappresentata dalla data di messa in onda. Dopo svariati anni, il format abbandona, almeno per il debutto, la storica collocazione del martedì sera e si trasferisce nel prime time della domenica. Rigorosamente in onda in diretta, non cambiano i conduttori dello show: per il secondo anno di fila c’è Veronica Gentili, affiancata dal comico Max Angioni.

A Le Iene di oggi, domenica 29 settembre, è proposto un focus sul caso Sinner. La Wada, nelle scorse ore, ha chiesto la squalifica per il tennista. Dopo aver vinto gli US Open, lo sportivo è stato trovato positivo al Clostebol, sostanza considerata dopante. Sinner, però, è riuscito a dimostrare di essere entrato a contatto con tale sostanza in modo accidentale, dopo un massaggio. La Wada, però, ha fatto ricorso. L’inviato Alessandro De Giuseppe si sottopone ad un massaggio contaminato e verifica se effettivamente risulta positivo al Clostebol.

Gli altri temi

Nel corso della prima puntata de Le Iene 2024-2025, Filippo Roma racconta la storia di Saverio Amato. Quest’ultimo è un bagnino che, dopo aver effettuato un soccorso ed aver salvato la vita di una donna, ha subito una multa per non aver avvertito la Guardia Costiera. L’inviato del programma è riuscito a far annullare tale multa e ha parlato con l’ammiraglio Filippo Marini. Infine, Giulio Golia propone un focus sulla morte di Antonella, 19enne uccisa durante la sparatoria che si è verificata all’interno della discoteca Bahia di Molfetta.

Le Iene 2024-2025 prima puntata, gli ospiti

Vari gli ospiti attesi nella prima puntata della nuova edizione de Le Iene, fruibile anche in diretta streaming ed on demand tramite il sito di Rai Play. In primis c’è Achille Lauro, cantante e nuovo giudice di X Factor, che presenta la sua ultima canzone intitolata Amore disperato. Coinvolta l’attrice Katherine Kally Lang, nota nel nostro paese per essere la storica interprete del personaggio di Brooke, protagonista della soap opera Beautiful.

Infine, è in studio Luigi Celeste. Quest’ultimo, nel 2008, è stato al centro di un drammatico fatto di cronaca, avendo ucciso il padre per difendersi da una violenza domestica. Luigi ha scontato la sua condanna ed è pronto a raccontare la sua storia nel film Familia, presentato durante la Mostra del Cinema di Venezia.