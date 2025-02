Le Iene, la puntata del 18 febbraio: a Sanremo con Achille Lauro, scherzo a Shaila Gatta

Martedì 18 febbraio è in onda, su Italia 1, un nuovo appuntamento inedito de Le Iene. Il programma è condotto da Veronica Gentili, affiancata da Max Angioni. Con loro ci sono i comici Eleazaro Rossi e Nathan Kiboba, che realizzano monologhi ironici sui temi affrontati nei servizi.

Le Iene 18 febbraio, al via il raddoppio settimanale

La fortunata edizione attualmente in corso de Le Iene si arricchisce, da oggi, con un doppio appuntamento settimanale. La trasmissione, infatti, continuerà ad essere visibile nel prime time della domenica. A tale appuntamento si aggiunge quello del martedì, per anni storica collocazione del programma.

Nonostante tale modifica di palinsesto, il meccanismo di funzionamento de Le Iene non cambia. Al centro di ogni puntata, infatti, vi sono i reportage e i servizi degli inviati, oltre alle interviste agli ospiti. Il martedì, tuttavia, si ha un clima più leggero e divertente. Inoltre, debutta il contest dal titolo Questa la so. Con esso è coinvolto il pubblico a casa, che ha la possibilità di vincere 1.000 euro in gettoni d’oro, per ogni sessione di gioco.

La settimana del Festival di Sanremo con Achille Lauro

Nel corso de Le Iene di martedì 18 febbraio è mandato in onda un lungo servizio curato da Nicolò De Devitiis. Quest’ultimo ha affiancato, per tutta la durata del Festival di Sanremo, il cantante Achille Lauro. L’artista è stato uno dei Big più discussi della kermesse, in primis a causa di alcuni gossip divulgati a poche ore dall’inizio della manifestazione canora.

Inoltre, Lauro è stato per tutta la settimana uno dei favoriti per la vittoria, con il brano Incoscienti giovani che ha spopolato su Yuoutube e sulle piattaforme di fruizione musicale in streaming. Il sabato, durante la finale, ha fatto molto discutere il posizionamento di Achille Lauro nella classifica definitiva: ha chiuso il Festival al settimo posto.

Le Iene 18 febbraio, scherzo a Shaila Gatta

Nel corso de Le Iene di martedì 18 febbraio è in programma uno scherzo a Shaila Gatta. L’ex Velina è una delle protagoniste più discusse dell’edizione attualmente in onda del Grande Fratello. Il programma di Italia 1 ha registrato lo scherzo a Gatta poco prima della sua entrata nella Casa più spiata d’Italia. Infine, a Le Iene di oggi è in scaletta un emozionante reportage realizzato da Alice Martinelli. L’inviata ha abbandonato il nostro paese e si è recata in Uganda, dove ha incontrato il corpo di ballo di bambini che sta conquistando i social.