Champions League, ritorno dei playoff: partite, programmazione tv e telecronisti

Martedì 18 e mercoledì 19 febbraio si svolgono i match di ritorno dei playoff di Champions League. Sono tre le squadre italiane interessate: il Milan, la Juventus e l’Atalanta. L’Inter, invece, è già qualificata agli ottavi mentre il Bologna è ufficialmente eliminato.

Champions League playoff ritorno, il Milan

Il primo incontro dei playoff di ritorno di Champions League è quello del Milan. I rossoneri sono chiamati a scendere in campo contro gli olandesi del Feyenoord. I nostri connazionali devono necessariamente vincere per provare a proseguire l’avventura nel torneo. Il match di andata, disputato sette giorni fa, è terminato con la vittoria per uno a zero del Feyenoord.

Il fischio di inizio della sfida è previsto alle 18:45. La visione è garantita in esclusiva su Sky, che trasmette l’incontro su Sky Sport Uno (201), Sky Sport 4K (213) e Sky Sport 251. La telecronaca è di Federico Zancan e Luca Marchegiani.

Gli incontri dell’Atalanta e della Juventus

Il calendario dei ritorni dei playoff di Champions League va avanti sempre martedì 18 febbraio, ma dalle ore 21:00. In tale orario è in programma il fischio di inizio dell’incontro fra l’Atalanta e il Club Brugge. Il club di Gianpiero Gasperini deve necessariamente cercare il trionfo per passare il turno: nell’andata ha perso due a uno, dopo un discusso calcio di rigore concesso a favore degli avversari. Il faccia a faccia è trasmesso, in diretta e in esclusiva, solo su Sky Sport Uno, Sky Sport 4K e Sky Sport 252. Coloro che hanno il compito di narrare ciò che avviene in campo sono Massimo Marianella e Giancarlo Marocchi.

Infine, l’elenco delle sfide valevoli per il ritorno dei playoff di Champions League termina con la partita con protagonista la Juventus. I bianconeri allenati da Thiago Motta, forti della vittoria in campionato ai danni dell’Inter, sono impegnati in trasferta contro il PSV Eindovhen. La sfida si disputa mercoledì 19 febbraio, con fischio di inizio previsto alle 21:00. La Juventus deve difendere il vantaggio maturato all’andata, quando ha vinto due a uno. Il match è offerto su Amazon Prime Video, con la telecronaca di Sandro Piccinini e Massimo Ambrosini.

Champions League playoff ritorno, su TV8 la supersfida Real Madrid-Manchester City

Infine, come al solito, TV8 trasmette in diretta e in chiaro una delle migliori sfide con protagoniste squadre estere. La scelta è ricaduta sul big match con protagoniste il Real Madrid di Carlo Ancelotti e il Manchester City di Pep Guardiola. Una delle due deve abbandonare definitivamente il torneo: all’andata, in Inghilterra, gli spagnoli hanno vinto tre a due.