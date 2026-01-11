Domenica 11 gennaio, Italia 1 manda in onda la prima puntata del nuovo anno de Le Iene. La trasmissione di inchieste prende il via alle ore 21:20 circa.

Le Iene 11 gennaio, la strage di Crans-Montana

Al timone de Le Iene di oggi, domenica 11 gennaio, torna Veronica Gentili, affiancata da Max Angioni, Eleazaro Rossi e Nathan Kiboba. Il format di inchieste dedica ampio spazio, in primis, alla strage di Crans-Montana.

Nella notte di Capodanno, nel locale Le Constellation della cittadina elvetica, è scoppiato un grave incendio, che ha causato 40 vittime, molte delle quali minorenni. Mentre è partita l’inchiesta per far luce sulle responsabilità, Stefano Corti ed Alessandra Frigo hanno deciso di monitorare la sicurezza nei locali nostrani.

Insieme ad un esperto antincendio girano in alcune delle attività italiane per verificare l’effettivo rispetto delle norme.

Inchiesta legata all’utilizzo dell’intelligenza artificiale

A Le Iene dell’11 gennaio, Cizco e Giovanni Fortunato raccontano la storia di Anna Arnaudo. Atleta specializzata nel mezzofondo, è stata esclusa dai gruppi sportivi militari a causa di una legge che risale al 1932 e che impedisce l’accesso all’Esercito alle persone affette da diabete di tipo 1. Gli inviati, dopo aver raccontato la storia della protagonista, chiede spiegazione alle autorità.

Poi è dato spazio al lato nascosto dell’intelligenza artificiale. Tale strumento è oramai d’uso quotidiano per milioni di persone, ma quasi nessuno sa cosa ci sia veramente dietro a tali tecnologie. Per raccontarlo, Nicola Barraco e Riccardo Spagnoli vanno in Kenya, dove numerosi lavoratori addestrano l’AI a riconoscere la realtà e ad ottenere i dati necessari a fornire le risposte. Gli inviati propongono un focus sulle condizioni di lavoro di tali persone, spesso sottopagate nonostante svolgano una funzione fondamentale.

Durante la puntata odierna de Le Iene, poi, è dato spazio alla tradizione del tuffo nel Tevere di Capodanno. In un servizio di Marco Occhipinti, la iena Nicolò De Devitiis racconta il sistema che si cela dietro a tale gesto, che si ripropone dagli anni ’40.

Le Iene 11 gennaio, il Delitto di Garlasco

Durante Le Iene di domenica 11 gennaio, Alessandro De Giuseppe e Riccardo Festinese tornano a parlare del Delitto di Garlasco. Il lavoro degli inquirenti procede senza sosta e le telecamere di Italia 1 hanno raccolto nuove testimonianze, fino ad ora rimaste inedite.

La diretta dell’11 gennaio è arricchita dalla presenza, in studio, di vari ospiti. Per parlare del film Prendiamoci una pausa, distribuito dal 15 gennaio, ci sono gli attori Ilenia Pastorelli e Fabio Volo. Dal cast di Buen Camino, film dei record di Checco Zalone, arriva Mariana Rodriguez.