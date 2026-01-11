Nella notte italiana fra domenica 11 e lunedì 12 gennaio si svolge la cerimonia di consegna dei Golden Globes 2026. Di seguito vi sveliamo tutto ciò che c’è da sapere, a partire dalle candidature.
Golden Globes 2026, la messa in onda in streaming
Nel 2026, i Golden Globes arrivano all’83esima edizione. Per il secondo anno di fila, la conduzione è affidata a Nikki Glaser, comica ed attrice. La lunga serata, dedicata alla consegna dei premi dedicati al settore del cinema, è trasmessa, negli Stati Uniti, dalla CBS.
Nel nostro paese, è possibile seguire l’intera cerimonia in streaming tramite il canale Youtube del format. Nel nostro paese, la diretta parte alle ore 02:00. La location scelta per la consegna dei premi è il tradizionale Beverly Hilton Hotel di Los Angeles.
I candidati per il mondo della televisione
I Golden Globes 2026 assegnano i riconoscimenti sia per il cinema che per la tv. Partendo dal piccolo schermo, la Miglior serie drammatica è contesa da:
- Scissione;
- The Pitt;
- The White Lotus;
- Pluribus;
- Slow Horses;
- The Diplomat.
Per la Miglior commedia o musicale, invece, i candidati sono:
- Hacks;
- Nobody Wants This;
- Abbott Elementary;
- The Bear;
- Only Murders in the Building;
- The Studio.
Il titolo Miglior miniserie o film televisivo è conteso da:
- Adolescence;
- The Girlfriend;
- Black Mirror;
- The Beast in Me;
- Dying for Sex;
- All Her Fault.
Golden Globes 2026, i premi individuali della tv
Spostando l’attenzione sui premi individuali, come Miglior attore in una serie drammatica sono in corsa:
- Diego Luna (Andor);
- Sterling K. Brown (Paradise);
- Noah Wyle (The Pitt);
- Mark Ruffalo (Task);
- Adam Scott (Scissione);
- Gary Oldman (Slow Horses).
Per la Miglior attrice in una serie drammatica si contendono il riconoscimento:
- Helen Mirren (Mobland);
- Kathy Bates (Matlock);
- Keri Russell (The Diplomat);
- Bella Ramsey (The Last of Us);
- Britt Lower (Scissione);
- Rhea Seehorn (Pluribus).
Passando in rassegna i candidati ai Migliori attori di una serie commedia o musicale troviamo:
- Glen Powell (Chad Powers);
- Adam Brody (Nobody Wants This);
- Martin Short (Only Murders in the Building);
- Jeremy Allen White (The Bear);
- Steve Martin (Only Murders in the Building);
- Seth Rogen (The Studio).
Come Miglior attrice di una serie commedia o musicale sono in corsa:
- Kristen Bell (Nobody Wants This);
- Jenna Ortega (Mercoledì);
- Selena Gomez (Only Murders in the Building);
- Natasha Lyonne (Poker Face);
- Ayo Edebiri (The Bear);
- Jean Smart (Hacks).
Il riconoscimento di Miglior attore di una miniserie o film tv va ad uno fra:
- Paul Giamatti (Black Mirror);
- Jacob Elordi (La strada stretta verso il profondo Nord);
- Jude Law (Black Rabbit);
- Charlie Hunnam (Monster);
- Matthew Rhys (The Beast in Me);
- Stephen Graham (Adolescence).
Infine, come Miglior attrice di una miniserie o film tv c’è:
- Claire Danes (The Beast in Me);
- Amanda Seyfried (Long Bright River: I cieli di Philadelphia);
- Rashida Jones (Black Mirror);
- Michelle Williams (Dying for Sex);
- Robin Wright (The Girlfriend);
- Sarah Snook (All Her Fault).
Golden Globes 2026, i riconoscimenti del mondo del cinema
Spostando l’attenzione sul mondo del cinema, ai Golden Globes 2026, nella categoria Miglior film drammatico, concorrono:
- L’agente segreto di Kleber Mendonça Filho;
- Frankenstein di Guillermo del Toro;
- Hamnet – Nel nome del figlio di Chloé Zhao;
- I peccatori di Ryan Coogler;
- Sentimental Value di Joachim Trier;
- Un semplice incidente di Jafar Panahi.
Per il Miglior film commedia o musicale ci sono:
- Blue Moon di Richard Linklater;
- Bugonia di Yorgos Lanthimos;
- Una battaglia dopo l’altra di Paul Thomas Anderson;
- No Other Choice – Non c’è altra scelta di Park Chan-wook;
- Nouvelle Vague di Richard Linklater;
- Marty Supreme di Josh Safdie.
Come Miglior film straniero ci sono:
- Sentimental Value di Joachim Trier;
- L’agente segreto di Kleber Mendonça Filho;
- No Other Choice – Non c’è altra scelta di Park Chan-wook;
- Un semplice incidente di Jafar Panahi;
- Sirât di Óliver Laxe;
- La voce di Hind Rajab di Kawthar ibn Haniyya.
Infine, i titoli candidati per il Miglior film d’animazione sono:
- Arco di Ugo Bienvenu;
- Demon Slayer: Kimetsu no yaiba – Il Castello dell’Infinito di Haruo Sotozaki;
- Eliodi di AdrianMolina,DomeeShi e Madeline Sharafian;
- KPop Demon Hunters di Maggie Kang e Chris Appelhans;
- La piccola Amélie di Maïlys Vallade e Liane-Cho Han;
- Zootropolis 2 di Byron Howard e Jared Bush.
I premi individuali del cinema
Infine, nei Golden Globes 2026 ci sono i premi individuali del mondo del cinema. Per il Miglior regista ci sono:
- Paul Thomas Anderson (Una battaglia dopo l’altra);
- Ryan Coogler (I peccatori);
- Guillermo del Toro (Frankenstein);
- Jafar Panahi (Un semplice incidente);
- Joachim Trier (Sentimental Value);
- Chloé Zhao (Hamnet – Nel nome del figlio).
Per il Miglior attore in un film drammatico:
- Joel Edgerton (Train Dreams);
- Oscar Isaac (Frankenstein);
- Dwayne Johnson (The Smashing Machine);
- Michael B. Jordan (I peccatori);
- Wagner Moura (L’agente segreto);
- Jeremy Allen White (Springsteen – Liberami dal nulla).
Come Miglior attrice in un film drammatico concorrono:
- Jessie Buckley (Hamnet – Nel nome del figlio);
- Jennifer Lawrence (Die My Love);
- Renate Reinsve (Sentimental Value);
- Julia Roberts (After the Hunt – Dopo la caccia);
- Tessa Thompson (Hedda);
- Eva Victor (Sorry, Baby).
Nella categoria Miglior attrice in un film commedia o musicale ci sono:
- Rose Byrne (If I Had Legs I’d Kick You);
- Cynthia Erivo (Wicked: For Good);
- Kate Hudson (Song Sung Blue – Una melodia d’amore);
- Chase Infiniti (Una battaglia dopo l’altra);
- Amanda Seyfried (Il Testamento di Ann Lee);
- Emma Stone (Bugonia).
Questi, infine, i professionisti in corsa per il Miglior attore in un film commedia o musicale:
- Timothée Chalamet (Marty Supreme);
- George Clooney (Jay Kelly);
- Leonardo DiCaprio (Una battaglia dopo l’altra);
- Ethan Hawke (Blue Moon);
- Lee Byung-hun (No Other Choice – Non c’è altra scelta);
- Jesse Plemons (Bugonia).