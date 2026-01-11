Golden Globes 2026 candidature
Golden Globes 2026, tutto ciò che c’è da sapere: i candidati, le categorie e dove vederla in Italia

Nella notte italiana fra domenica 11 e lunedì 12 gennaio si svolge la cerimonia di consegna dei Golden Globes 2026. Di seguito vi sveliamo tutto ciò che c’è da sapere, a partire dalle candidature.

Golden Globes 2026

Golden Globes 2026, la messa in onda in streaming

Nel 2026, i Golden Globes arrivano all’83esima edizione. Per il secondo anno di fila, la conduzione è affidata a Nikki Glaser, comica ed attrice. La lunga serata, dedicata alla consegna dei premi dedicati al settore del cinema, è trasmessa, negli Stati Uniti, dalla CBS.

Nel nostro paese, è possibile seguire l’intera cerimonia in streaming tramite il canale Youtube del format. Nel nostro paese, la diretta parte alle ore 02:00. La location scelta per la consegna dei premi è il tradizionale Beverly Hilton Hotel di Los Angeles.

I candidati per il mondo della televisione

I Golden Globes 2026 assegnano i riconoscimenti sia per il cinema che per la tv. Partendo dal piccolo schermo, la Miglior serie drammatica è contesa da:

  1. Scissione;
  2. The Pitt;
  3. The White Lotus;
  4. Pluribus;
  5. Slow Horses;
  6. The Diplomat.

Per la Miglior commedia o musicale, invece, i candidati sono:

  1. Hacks;
  2. Nobody Wants This;
  3. Abbott Elementary;
  4. The Bear;
  5. Only Murders in the Building;
  6. The Studio.

Il titolo Miglior miniserie o film televisivo è conteso da:

  1. Adolescence;
  2. The Girlfriend;
  3. Black Mirror;
  4. The Beast in Me;
  5. Dying for Sex;
  6. All Her Fault.

Golden Globes 2026 categorie

Golden Globes 2026, i premi individuali della tv

Spostando l’attenzione sui premi individuali, come Miglior attore in una serie drammatica sono in corsa:

  1. Diego Luna (Andor);
  2. Sterling K. Brown (Paradise);
  3. Noah Wyle (The Pitt);
  4. Mark Ruffalo (Task);
  5. Adam Scott (Scissione);
  6. Gary Oldman (Slow Horses).

Per la Miglior attrice in una serie drammatica si contendono il riconoscimento:

  1. Helen Mirren (Mobland);
  2. Kathy Bates (Matlock);
  3. Keri Russell (The Diplomat);
  4. Bella Ramsey (The Last of Us);
  5. Britt Lower (Scissione);
  6. Rhea Seehorn (Pluribus).

Passando in rassegna i candidati ai Migliori attori di una serie commedia o musicale troviamo:

  1. Glen Powell (Chad Powers);
  2. Adam Brody (Nobody Wants This);
  3. Martin Short (Only Murders in the Building);
  4. Jeremy Allen White (The Bear);
  5. Steve Martin (Only Murders in the Building);
  6. Seth Rogen (The Studio).

Come Miglior attrice di una serie commedia o musicale sono in corsa:

  1. Kristen Bell (Nobody Wants This);
  2. Jenna Ortega (Mercoledì);
  3. Selena Gomez (Only Murders in the Building);
  4. Natasha Lyonne (Poker Face);
  5. Ayo Edebiri (The Bear);
  6. Jean Smart (Hacks).

Il riconoscimento di Miglior attore di una miniserie o film tv va ad uno fra:

  • Paul Giamatti (Black Mirror);
  • Jacob Elordi (La strada stretta verso il profondo Nord);
  • Jude Law (Black Rabbit);
  • Charlie Hunnam (Monster);
  • Matthew Rhys (The Beast in Me);
  • Stephen Graham (Adolescence).

Infine, come Miglior attrice di una miniserie o film tv c’è:

  1. Claire Danes (The Beast in Me);
  2. Amanda Seyfried (Long Bright River: I cieli di Philadelphia);
  3. Rashida Jones (Black Mirror);
  4. Michelle Williams (Dying for Sex);
  5. Robin Wright (The Girlfriend);
  6. Sarah Snook (All Her Fault).

Golden Globes 2026, i riconoscimenti del mondo del cinema

Spostando l’attenzione sul mondo del cinema, ai Golden Globes 2026, nella categoria Miglior film drammatico, concorrono:

  1. L’agente segreto di Kleber Mendonça Filho;
  2. Frankenstein di Guillermo del Toro;
  3. Hamnet – Nel nome del figlio di Chloé Zhao;
  4. I peccatori di Ryan Coogler;
  5. Sentimental Value di Joachim Trier;
  6. Un semplice incidente di Jafar Panahi.

Per il Miglior film commedia o musicale ci sono:

  1. Blue Moon di Richard Linklater;
  2. Bugonia di Yorgos Lanthimos;
  3. Una battaglia dopo l’altra di Paul Thomas Anderson;
  4. No Other ChoiceNon c’è altra scelta di Park Chan-wook;
  5. Nouvelle Vague di Richard Linklater;
  6. Marty Supreme di Josh Safdie.

Come Miglior film straniero ci sono:

  1. Sentimental Value di Joachim Trier;
  2. L’agente segreto di Kleber Mendonça Filho;
  3. No Other Choice – Non c’è altra scelta di Park Chan-wook;
  4. Un semplice incidente di Jafar Panahi;
  5. Sirât di Óliver Laxe;
  6. La voce di Hind Rajab di Kawthar ibn Haniyya.

Infine, i titoli candidati per il Miglior film d’animazione sono:

  1. Arco di Ugo Bienvenu;
  2. Demon Slayer: Kimetsu no yaiba – Il Castello dell’Infinito di Haruo Sotozaki;
  3. Eliodi di AdrianMolina,DomeeShi e Madeline Sharafian;
  4. KPop Demon Hunters di Maggie Kang e Chris Appelhans;
  5. La piccola Amélie di Maïlys Vallade e Liane-Cho Han;
  6. Zootropolis 2 di Byron Howard e Jared Bush.

Golden Globes 2026 dove vederlo

I premi individuali del cinema

Infine, nei Golden Globes 2026 ci sono i premi individuali del mondo del cinema. Per il Miglior regista ci sono:

  1. Paul Thomas Anderson (Una battaglia dopo l’altra);
  2. Ryan Coogler (I peccatori);
  3. Guillermo del Toro (Frankenstein);
  4. Jafar Panahi (Un semplice incidente);
  5. Joachim Trier (Sentimental Value);
  6. Chloé Zhao (Hamnet – Nel nome del figlio).

Per il Miglior attore in un film drammatico:

  1. Joel Edgerton (Train Dreams);
  2. Oscar Isaac (Frankenstein);
  3. Dwayne Johnson (The Smashing Machine);
  4. Michael B. Jordan (I peccatori);
  5. Wagner Moura (L’agente segreto);
  6. Jeremy Allen White (Springsteen – Liberami dal nulla).

Come Miglior attrice in un film drammatico concorrono:

  1. Jessie Buckley (Hamnet – Nel nome del figlio);
  2. Jennifer Lawrence (Die My Love);
  3. Renate Reinsve (Sentimental Value);
  4. Julia Roberts (After the Hunt – Dopo la caccia);
  5. Tessa Thompson (Hedda);
  6. Eva Victor (Sorry, Baby).

Nella categoria Miglior attrice in un film commedia o musicale ci sono:

  1. Rose Byrne (If I Had Legs I’d Kick You);
  2. Cynthia Erivo (Wicked: For Good);
  3. Kate Hudson (Song Sung Blue – Una melodia d’amore);
  4. Chase Infiniti (Una battaglia dopo l’altra);
  5. Amanda Seyfried (Il Testamento di Ann Lee);
  6. Emma Stone (Bugonia).

Questi, infine, i professionisti in corsa per il Miglior attore in un film commedia o musicale:

  1. Timothée Chalamet (Marty Supreme);
  2. George Clooney (Jay Kelly);
  3. Leonardo DiCaprio (Una battaglia dopo l’altra);
  4. Ethan Hawke (Blue Moon);
  5. Lee Byung-hun (No Other Choice – Non c’è altra scelta);
  6. Jesse Plemons (Bugonia).

