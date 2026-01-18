Domenica 18 gennaio, Italia 1 manda in onda la seconda puntata dell’anno de Le Iene. La trasmissione di inchieste prende il via alle ore 21:15 ed è guidata da Veronica Gentili. Al suo fianco tornano Max Angioni, Eleazaro Rossi e Nathan Kiboba.

Le Iene 18 gennaio, il Pandoro Gate ricostruito da Chiara Ferragni

A Le Iene di domenica 18 gennaio è dato ampio spazio al cosiddetto Pandoro Gate, ovvero l’inchiesta che pendeva sull’influencer Chiara Ferragni. Quest’ultima, dopo mesi di polemiche ed indagini, negli scorsi giorni è stata prosciolta dall’accusa di truffa aggravata legata a casi del pandoro Balocco Pink Christmas e delle uova di Pasqua Dolci Preziosi. Per ricostruire l’intera vicenda giudiziaria, l’inviato Stefano Corti, munito di pandoro, incontra proprio Chiara Ferragni, che dunque torna a parlare dopo un lungo periodo di assenza dal piccolo schermo.

La storia di Monica Busetto

Durante Le Iene del 18 gennaio è proposto un focus sulla storia di Monica Busetto. La donna è in carcere dal 2014 ed è stata condannata ad una pena di 24 anni di reclusione. L’accusa, nei suoi confronti, è quella di omicidio. Busetto, tuttavia, da sempre dichiara di essere completamente estranea ai fatti.

Come ricorda il format, l’unica prova a carico della imputata è una collanina, sulla quale sono state rinvenute delle tracce infinitesimali del DNA della vittima. Gli inviati Max Andreetta e Nicola Remisceg, che già in passato si sono occupati della vicenda, mostrano, nel servizio, che tali tracce potrebbero essere dovute ad una contaminazione avvenuta nel corso delle analisi di laboratorio.

Le telecamere del programma, inoltre, parlano del caso in compagnia del Ministro della Giustizia Carlo Nordio.

Le Iene 18 gennaio, le truffe online

A Le Iene di oggi si torna sull’inchiesta legata al rito del tuffo nel Tevere del 1° gennaio. Un’abitudine che si ripete ogni anno da 8 decenni, ma che negli ultimi tempi sarebbe finito nelle mire di un gruppo di persone desiderose di controllare tale tradizione. Nicolò De Devitiis, nel servizio di Marco Occhipinti, ne parla con Comandante della Polizia Locale di Roma Capitale Mario De Sclavis, il sindaco Roberto Gualtieri e Simone Carabella, attuale Mr. Ok del tuffo nel Tevere.

Infine, nel corso del programma, Luigi Pelazza torna sulle truffe online legate al sistema di trading online. Un meccanismo che si svolge mediante finti consulenti e telefonate ingannevoli e che avrebbe colpito migliaia di persone, anche in Italia. L’inviato, per far luce sul caso, raggiunge Tirana, dove risiederebbe il centro di tale sistema.