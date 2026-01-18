Domenica 18 gennaio prosegue, con la terza puntata, la fiction Prima di noi. La fiction prende il via alle ore 21:25 circa, su Rai 1.

Prima di noi 18 gennaio, regista e dove è girata

Le società che hanno prodotto il titolo sono Rai Fiction e Wildside, appartenente al gruppo Fremantle. La sceneggiatura, tratta dall’omonimo romanzo di Giorgio Fontana, è scritta da Giulia Calenda, Daniele Luchetti e Valia Santella.

Le riprese si sono svolte fra il Piemonte ed il Friuli Venezia Giulia. La prima stagione della serie, che racconta lo sviluppo della famiglia Sartori lungo il ‘900, è composta da cinque puntate.

Le prime due sono andate in onda il 4 e l’11 gennaio scorsi ed hanno ottenuto ascolti deludenti, con una media del 14,7% di share con due milioni e 300 mila spettatori interessati.

Prima di noi 18 gennaio, la trama

Durante Prima di noi del 18 gennaio è il 1943 e la seconda guerra mondiale sta imperversando in Italia, provocando enormi dolori nella famiglia Sartori. Nadia, oramai vedova, teme per la vita di Domenico, che intanto si ritrova prigioniero in Africa.

Mentre Gabriele viene arruolato, si trova costretto a fare i conti con la verità, ma può contare sul sostegno di Margherita. Renzo e Flaviut scoprono la lettera di un soldato che rivela la diserzione di Maurizio. Il primo, infine, prova a sedurre Federica e, nel frattempo, prende una decisione importante: unirsi ai partigiani.

Spoiler finale

I mesi sotto i bombardamenti scorrono ed è il 1945. Gabriele, nella terza puntata di Prima di noi, prova a nascondersi per evitare l’esercito, ma viene catturato e costretto a diventare SS. Renzo è sempre più all’interno delle dinamiche dei partigiani e, intanto, rifiuta la responsabilità di diventare padre di Federica. Tale suo gesto incrina, forse definitivamente, il rapporto che lo lega a Nadia.

Quando il sanguinoso conflitto si avvia alla conclusione, le conseguenze lasciate sui protagonisti sono profonde. Alla liberazione, Federica si unisce a Flaviut, mentre Renzo si allontana da tutti.

Prima di noi 18 gennaio, il cast

Questo il cast degli attori e dei personaggi da loro interpretati in Prima di noi, visibile anche in streaming su Rai Play.