Giovedì 17 settembre debutta, su Canale 5, il Grande Fratello Vip. Insieme a esso parte la nuova stagione televisiva di Selvaggia Lucarelli, nei prossimi mesi assoluta protagonista in tv.

Selvaggia Lucarelli protagonista in tv, la conferma al GF Vip

Accantonate le palette da giudice di Ballando con le stelle, i numerosi impegni in televisione nei prossimi mesi di Selvaggia Lucarelli si concentreranno sul genere dei reality. In primis, la giornalista tornerà a ricoprire il ruolo di opinionista al Grande Fratello Vip, dove ha debuttato nella scorsa primavera riuscendo a fare ciò che ci si aspettava da lei: commentare con lucidità e ironia ciò che avveniva nella Casa, riuscendo al tempo stesso a creare e alimentare le dinamiche fra gli sfidanti. Inevitabile, dunque, il ritorno nelle puntate in prima serata su Canale 5 della trasmissione, che impegnerà Selvaggia Lucarelli almeno fino al prossimo mese di dicembre, per due volte alla settimana.

L’Isola dei Famosi e Too Hot To Handle

Terminata l’edizione autunnale del Grande Fratello Vip, Selvaggia Lucarelli sarà la grande protagonista di un altro reality del prime time di Canale 5. Si tratta de L’Isola dei Famosi, che tornerà in programmazione con un meccanismo completamente rivoluzionato: non più puntate in diretta e televoto, ma appuntamenti già registrati e montati, che mostreranno al pubblico ciò che è avvenuto sulle coste di Caramoan, nelle Filippine. Il cast, nonostante le riprese siano terminate da settimane, non è ancora stato comunicato, ma quel che è certo è che il nuovo meccanismo avvicinerà L’Isola dei Famosi al format originario Survivor. A Selvaggia Lucarelli è affidato il compito di guidare la nuova edizione, esordendo come conduttrice di una trasmissione televisiva in prima serata.

Ma i progetti in tv di Selvaggia Lucarelli nella stagione 2026-2027 coinvolgeranno anche Netflix. La giornalista, infatti, sarà la padrona di casa della seconda edizione italiana di Too Hot To Handle, reality show che ambisce a insegnare a giovani single l’importanza di stringere dei legami autentici. Per farlo, gli sfidanti avranno a disposizione un montepremi comune, da cui saranno decurtate delle somme ogni qualvolta uno di loro infrangerà la regola che vieta qualsiasi contatto di natura sessuale/affettiva.

Ad oggi non si conoscono le date ufficiali di messa in onda né de L’Isola dei Famosi, né di Too Hot To Handle.

Selvaggia Lucarelli protagonista in tv, una stagione di grandi cambiamenti

Quella 2026-2027, dunque, sarà per Selvaggia Lucarelli una stagione televisiva di grandi cambiamenti. Dopo diversi anni, infatti, la giornalista ha coraggiosamente abbandonato la comfort zone di giudice di Ballando con le stelle, ruolo che indubbiamente le calzava a pennello, per lanciarsi in nuovi progetti. Una mossa rischiosa, ma che se dovesse andare in porto permetterebbe alla giornalista di dare una svolta alla propria carriera sul piccolo schermo.

Fino ad oggi, in tv, Lucarelli ha sempre avuto un ruolo di contorno, che fosse quello da giudice o da opinionista. Con Too Hot To Handle e soprattutto con L’Isola dei Famosi, per la giornalista arriverà l’opportunità di essere la protagonista dei progetti nei quali lavora, con vantaggi e inevitabili rischi che derivano dalla condizione. Esemplificativo, a tal proposito, è ciò che è avvenuto a Diletta Leotta, praticamente sparita dalla televisione generalista dopo il flop con La Talpa, sua prima avventura da conduttrice su una rete generalista.

Insomma, la certezza è che Selvaggia Lucarelli sarà fra le protagoniste in tv nella prossima stagione. Solamente il tempo e gli ascolti chiariranno se lo sarà in positivo o in negativo.