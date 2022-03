Condividi su

Stasera, giovedì 31 marzo, in prima serata su Italia 1, andrà in onda la prima puntata di Battiti Live-MSC Crociere. Il programma, all’esordio assoluto è uno spin-off di Battiti Live, che tornerà regolarmente in onda durante la prossima estate. La novità dello show rispetto alla versione classica è la location: non più in onda dalle piazze delle città pugliesi ma, bensì, da una nave da crociera.

Battiti Live – MSC Crociere, 31 marzo 2022, diretta prima puntata

Inizia il programma. Il primo ad esibirsi è Achille Lauro, che canta “Domenica” e presenta il suo tour in partenza. Lauro lo definisce “il più originale del panorama italiano”.

Tocca poi a Sangiovanni, che canta “Farfalle”. Elenoire e Nicolò gli chiedono se si sarebbe mai aspettato di riuscire ad ottenere tanto successo. Il giovane cantante ed ex concorrente di Amici spiega che non lo credeva possibile e che ne è sinceramente stupito. Svela poi di essere diventato molto amico di Madame, con la quale condivideva la scuola senza saperlo.

La Rappresentante di lista interpreta “Ciao ciao”. Il duo ci sprona a superare le nostre paure. I conduttori chiedono un breve tutorial live della coreografia del brano portato a Sanremo.

I pinguini tattici nucleari propongono “Pastello bianco” e “Scrivile scemo”. A seguire momento dj set con Kungs, che sostituisce Gabry Ponte per questa versione primaverile di Battiti.

Dargen D’Amico ci trascina con la sua allegra “Dove si balla”. Nicolò gli chiede di mostrarsi senza occhiali, ma lui rifiuta simpaticamente.

I The Kolors cantano “Cabriolet panorama”. “Non sapete quanto è importante rivedere il pubblico dopo un periodo come quello che abbiamo vissuto. E’ grazie a voi se noi riusciamo a scrivere canzoni. Spesso ci sentiamo dire che vi rappresenta, ma siete voi che rappresentate noi” – spiega Stash, che racconta poi la sua paternità e la gioia per l’arrivo della piccola Grace.