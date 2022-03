Pechino Express 2022 diretta 31 marzo: le coppie arrivano ad Istanbul

Condividi su

Giovedì 31 marzo su Sky Uno, a partire dalle 21.25, va in onda la quarta puntata Pechino Express 2022- La rotta dei Sultani.

La scorsa settimana sono tornati in via eccezionale Max Giusti ed Enzo Miccio che hanno partecipato alla precedente edizione. Mamma e Figlia invece hanno rischiato di abbandonare il reality ma la tappa della terza puntata non era eliminatoria.

In questo appuntamento le otto coppie ancora in gara affrontano un tragitto di 103 km, ad Istanbul.

Pechino Express 2022, diretta 31 marzo, quarta puntata

Nella diretta del 31 marzo di Pechino Express 2022 Costantino Della Gherardesca annuncia alle coppie che sono arrivate ad Istanbul, che è la città più grande e rappresentativa della Turchia. Sarà l’ultima tappa in questo paese in quanto poi raggiungeranno Uzbekistan.

Prima di partire il conduttore dona alle coppie una scatolina che contiene il kit con i pezzi necessari per creare un Tesbih, un rosario utilizzato dai musulmani. Per riuscire a realizzarlo devono chiede aiuto agli autoctoni. Deve essere formato esclusivamente da 33, 66 o 99 perline. Molte coppie superano le 33 perline e sono obbligate a formarlo da capo.

Dopo essere riusciti nell’impresa le coppie devono raggiungere La Torre della Vergine, usata come faro. La leggenda narra che ad una giovane, presumibilmente la figlia del re, fu predetta la morte, derivata dal morso di un serpente. La ragazza spaventata si rifugiò in questa torre dove trovò un cesto di frutta nel quale si nascondeva proprio una serpente.

Oggi La Torre della Vergine, è diventata una delle mete favorite dai turisti, soprattutto per i selfie. I viaggiatori una volta arrivati qui devono realizzare degli autoscatti.

Prima però devono raggiungere il mercato coperto della città dove devono comprare alcuni oggetti. Tra questi le tipiche babbucce del luogo, la macchinetta per il caffè.

Pechino Express 2022, il Libro Rosso, Prova Immunità

Costantino Della Gherardesca attende le coppie al Libro Rosso. Le prime ad arrivare sono Mamma e Figlia, seguiti dagli Scienziati. Terze invece Italia-Brasile. Gli Indipendenti arrivano quarti.

I primi tre classificati affrontano l’ultima Prova Immunità, suddivisa in due step. Nella prima parte della prova devono affrontare un percorso ad ostacoli sorreggendo un vassoio colmo di Simitci, una tipica ciambella turca. Nella seconda fase invece devono venderle ai passanti al prezzo stabilito dal conduttore, ovvero 3 lire. Vince chi ne avrà venduti di più.

Mamma e Figlia hanno guadagnato 126 lire, Italia-Brasile invece 117 lire. Gli Scienziati invece solo 30 lire.

Mamma e Figlia hanno scelto di attribuire il Malus ai Fidanzatini. Partiranno per ultimi e dovranno ascoltare la storia della Moschea Hagia Sofia, da una guida locale.

Il Dondurma

Le coppie devono assaggiare il Dondurma, il gelato locale. I venditori però si mostrano troppo giocherelloni, suscitando il nervosismo dei concorrenti. All’interno del cono è nascosto il prossimo indirizzo da raggiungere. Si tratta della statua dell’Aquila, simbolo del Beşiktaş, squadra di calcio turca. Beşiktaş è anche il nome dell’omonimo quartiere popolato quasi interamente da studenti.

La squadra più veloce è Italia-Brasile, arrivata per prima al luogo stabilito. Helena e Nikita vincono dei soldi e ricevono le lettere scritte dai loro amici e familiari. Con parte del denaro ricevuto decidono di tatuarsi il simbolo di Pechino Express. Con il resto pagheranno un ostello.

Anche le altre coppie si mobilitano per trovare un alloggio per la notte. I meno fortunati sono Gli Sciacalli che devono accontentarsi di dormire in un negozio che vende porte, dove non possono spegnere le luci delle insegne e all’interno del locale.

L’indomani si mettono alla ricerca di un passaggio per raggiungere l’ Ayasofya Hurrem Sultan Hamam. Si tratta del tradizionale complesso termale turco. Le coppie qui devono insaponarsi a vicenda fino a consumare l’intera saponetta. In essa è contenuta la ricevuta di un armadietto che si trova nella stazione di Sirkeci, capolinea dell’Orient Express.

Le coppie dentro l’armadietto trovano il libro di Agatha Christie, Assassinio sull’Oriente Express. Il romanzo è ovviamente in lingua turca. Tra le pagine però trovano delle lettere evidenziate che formano il nome della prossima tappa. E’ il Parco di Beylerbeyi.