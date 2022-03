L’Isola dei Famosi 31 marzo diretta

Condividi su

Al via alle 21.30 su Canale 5 la nuova puntata de L’Isola dei Famosi del 31 marzo. Il reality show è condotto da Ilary Blasi, con Vladimir Luxuria e Nicola Savino nel ruolo di opinionisti, e Alvin di l’inviato in Honduras. Le due coppie in nomination sono Carmen Di Pietro ed il figlio Alessandro, Clemente Russo e la moglie Laura Maddaloni.

Isola dei Famosi 31 marzo diretta

Inizia la quarta puntata de l’Isola dei Famosi del 31 marzo. Ilary Blasi presenta gli opinionisti Vladimir Luxuria e Nicola Savino. Come annunciato dalla conduttrice, nella puntata di questa sera ci sarà la prima eliminazione di questa edizione. Uno dei concorrenti di Playa Sgamada, lascerà il reality show. Assisteremo inoltre anche all’ingresso di due nuovi naufraghi, Guendalina ed Edoardo Tavassi.

Ilary si collega con la Palapa, e dopo aver salutato i naufraghi parte una clip che racconta come si siano inclinati i rapporti tra Carmen ed il figlio Alessandro, con il resto del gruppo. Nuove dinamiche si sono create tra i concorrenti de l’Isola dei Famosi, che sono oggetto di discussione in Palapa.

Anche Clemente e Laura sono al televoto, per scelta dei leader della scorsa settimana, Nicolas e Estefania. Una clip mostra la reazione della coppia, che sembra non aver preso bene la nomination da parte dei loro compagni di avventura.

La prima coppia eliminata

I concorrenti su Playa Sgamada sono Jovanna, Antonio Zequila, Marco Melandri e Floriana Secondi. Uno di loro – tranne marco – rischia questa sera di essere eliminato definitivamente dall’Isola dei Famosi. Una clip mostra la settimana trascorsa proprio su Playa Sgamada, e i rapporti che si sono creati tra i quattro concorrenti.

Nel frattempo in Palapa una delle coppie nominate, ovvero Carmen e Alessandro, Clemente e Laura, verrà eliminata, e andrà a Playa Sgamada per intraprendere il percorso in solitaria. La coppia che deve abbandonare la Palapa è quella formata da Clemente e Laura Russo. Entrambi decidono di dare il “bacio di Giuda” a Lory Del Santo e Marco, che avranno dunque già un punto per le prossime nomination.

A Playa Sgamada, Floriana Secondi riceve una sorpresa, ovvero un videomessaggio da parte del figlio.

La prova ricompensa

Nella prova ricompensa de l’Isola dei Famosi del 31 marzo il premio sarà il fuoco. I naufraghi si sono divisi in due gruppi. Un gruppo da bendato – guidato da Nicolas Vaporidis – dovrà spingere una pelota attraverso un percorso. I naufraghi portano al termine la prova, conquistando così il fuoco.