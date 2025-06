Sabato 14 giugno prendono il via gli Europei 2025 di scherma. La manifestazione, quest’anno, si svolge nel nostro paese, concentrandosi negli impianti della città di Genova.

Europei scherma 2025, i numeri della manifestazione

Gli Europei di scherma 2025 si svolgono nel nuovissimo padiglione Jean Nouvel. In totale, sono state allestite 25 pedane sul Waterfront di Levante.

Il calendario del campionato europeo prevede sei giorni di gare, durante le quali si sfidano oltre 470 atleti provenienti da decine di federazioni internazionali.

I primi tre giorni di sfide sono dedicati alle specialità individuali. Le restanti tre giornate, invece, ospitano le sfide a squadre. L’Italia torna ad ospitare la kermesse sportiva a tredici anni di distanza dall’ultima volta. Era il 2012 e, all’epoca, la rassegna si svolgeva nei palazzetti di Legnano.

Le speranze italiane e l’offerta della Rai

Sono numerosi gli atleti italiani che sperano di ottenere le medaglie durante gli Europei di scherma 2025. Fra le più attese ci sono le azzurre del fioretto, ovvero Alice Volpi, Martina Batini, Anna Cristino e la capitana Arianna Errigo. Anche gli sciabolatori mirano ad ottenere riconoscimenti importanti. Il campione in carica Michele Gallo scende in pedana in compagnia di Luca Curatoli, Pietro Torre e Dario Cavaliere.

Per quanto riguarda la messa in onda in chiaro, il punto di riferimento è la Rai. La TV di Stato, infatti, propone tutti i giorni, in diretta, le semifinali e le finali. Esse prendono il via alle 17:30 e sono inserite nei palinsesti di Rai 2, oltre che fruibili anche in streaming sull’applicazione Rai Play. La telecronaca dei vari appuntamenti è affidata alla coppia composta da Federico Calcagno e da Stefano Pantano. Le interviste agli atleti protagonisti, invece, sono effettuate, in studio, da Simone Benzoni.

Europei scherma 2025, la programmazione tv di Sky

Gli Europei di scherma 2025 sono trasmessi, a pagamento, anche su Sky. La piattaforma satellitare a pagamento offre, ai propri abbonati, la diretta di dodici sfide da medaglia. Esse sono proposte sulle reti Sky Sport Uno (canale 201) e Sky Sport Arena (canale 204). In streaming, gli eventi sportivi sono visibili su Now TV e sull’applicazione Sky Go.

La telecronaca delle varie partite è curata da Pietro Nicolodi. Al suo fianco, nel ruolo di commentatore tecnico, si alternano noti ed importanti atleti, tecnici ed esperti del mondo della scherma. Infine, a bordo pedana, c’è l’inviata Francesca Zambon, che ha il compito di effettuare le interviste agli atleti sia prima che dopo gli assalti.