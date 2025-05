TIM, nota società che opera nel settore delle telefonie, è in onda con una nuova pubblicità con protagonisti Carlo Conti e il cantante Andrea Settembre. Il claim dello spot, ancora una volta, è TIM La forza delle connessioni.

Pubblicità TIM Carlo Conti, la scelta dei testimonial con un occhio al TIM Summer Hits

TIM, per la nuova pubblicità, ha dunque guardato all’ultimo Festival di Sanremo. In primis perché c’è il conduttore e Direttore artistico Carlo Conti. Inoltre, è coinvolto anche l’artista Andrea Settembre, che a febbraio, sul palco dell’Ariston ha festeggiato la vittoria di Sanremo Giovani e del Premio TIM.

Inoltre, la partecipazione di Conti, volto di spicco dell’intrattenimento della TV di Stato, è anche propedeutica al lancio della nuova edizione del TIM Summer Hits. Le registrazioni del format branded content si svolgono a Roma il 7, l’8, il 9 e il 10 giugno e, in seguito, le puntate saranno proposte in prima serata su Rai 1.

La colonna sonora è Figli delle stelle

La pubblicità TIM con Carlo Conti ed Andrea Settembre ha una durata di 30 secondi. L’agenzia che ha curato il progetto è la Havas Milano, mentre la regia è di William9. La casa di produzione che firma il progetto, invece, è la Cattleya. La colonna sonora che fa da sfondo musicale al promo è Figli delle stelle di Alan Sorrenti.

Carlo Conti, mediante lo spot, guida gli spettatori alla scoperta della nuova offerta di TIM Vision legata alla fruizione dei contenuti streaming. Sono tre i pacchetti di offerte proposti. C’è, in primis, quello denominato S, contenente Netflix, Dazn ed Infinity+. Il piano M, oltre ai già citati, contiene anche Disney+. Infine, con quello L sono disponibili tutte e quattro le piattaforme dei pacchetti precedenti, alle quali si aggiunge anche Amazon Prime Video.

Pubblicità TIM Carlo Conti, la descrizione dello spot

Carlo Conti, nella pubblicità TIM, ha il compito di spiegare, ovviamente in pochissimo tempo, in cosa consiste l’offerta della società. Di fronte ad un microfono, dialogando con una interlocutrice in quella che sembra essere una intervista, afferma: “C’è un nuovo modo di vedere la tv, con il WiFi di TIM e Tim Vision scegli lo streaming che più ti piace“.

A questo punto, mediante un ottimo gioco di montaggio, la linea passa ad Andrea Settembre, che utilizzando tre gelati spiega ciò che comprendono i tre differenti pacchetti offerti dalla società.

Al termine dello spot, senza dubbio ben fatto, Andrea Settembre suona al campanello di casa Conti e tutti insieme si riuniscono sul divano, per gustare la nuova offerta di TIM Vision.