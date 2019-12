Stasera in tv 20 dicembre 2019 – i programmi in onda

Stasera in tv 20 dicembre 2019. Su Rai 1 è all’esordio l’atteso show di Mara Venier La porta dei sogni. Si conclude Petrolio su Rai2. Ecco nei dettagli la programmazione delle reti per la prima serata.

Stasera in tv 20 dicembre 2019 – i programmi Rai

Su Raiuno, alle 21.25, il people show La porta dei sogni. Mara Venier torna in prima serata con un programma in tre puntate che si propone di realizzare i sogni, più o meno grandi, della gente comune. Da un nuovo aspetto fisico al ricongiungimento con un familiare lontano, dalla ricerca di un perdono al desiderio di un chiarimento con una persona cara.Il programma è fruibile anche su Rai Play

Su Raidue, alle 21.20, l’attualità con Petrolio. L’ultima puntata del 2019 del programma di Duilio Giammaria è dedicata al lupo, animale che fa ancora paura ed è al centro di conflitti con le attività umane. Ma quanto conosciamo di questo predatore, di come si muove, di come si comporta? E come si può garantirne la sopravvivenza?

Su Rete 4, alle 21.25, l’attualità con Quarto grado. Ultimo appuntamento dell’anno con il programma di Gianluigi Nuzzi, affiancato da Alessandra Viero. Anche stasera si parla dei fatti di cronaca nera di stretta attualità, ma anche dello sviluppo dei vecchi casi. Come la nuova pista sulla vicenda di Emanuela Orlandi, la quindicenne scomparsa nel 1983.

Stasera in tv 20 dicembre 2019 – programmi La7 Tv8 NOVE Real Time

Su La7, alle 21.15, l’attualità con Propaganda Live – Best. Terminate le puntate in diretta, che ritorneranno il 10 gennaio, ecco uno speciale dedicato al meglio della stagione del programma condotto da Diego Bianchi. Rivediamo quindi i servizi curati dagli inviati sulla situazione politica italiana.

Su TV8, alle 21.30, il talent Masterchef Italia. Oltre ad avere passione e creatività, gli aspiranti chef devono giocare di strategia e fare i conti con le simpatie e le antipatie reciproche. Ma il giudizio finale è sempre di Bruno Barbieri, Joe Bastianich, Antonino Cannavacciuolo e Giorgio Locatelli.

Su Nove, alle 21.25, il varietà I migliori Fratelli di Crozza. L’intricata situazione politica italiana ha dato spunti all’ultima edizione dello show di Maurizio Crozza di cui continuiamo a rivedere il meglio. L’imitazione del ministro Roberto Gualtieri è una delle più divertenti.

Su Real Time, alle 21.10, il talent Junior Bake Off Italia. Katia Follesa presenta il terzo appuntamento con il cooking show dedicato ai piccoli aspiranti chef che si cimentano con la preparazione di torte e dolci. A giudicare le loro creazioni ci sono Ernst Knam e Damiano Carrara.

Stasera in tv 20 dicembre 2019 – film Rai e Mediaset

Su Raitre, alle 21.20, il film commedia del 2017, di Francesca Archibugi, Gli sdraiati, con Claudio Bisio. Giorgio (Claudio Bisio) è un noto giornalista separato dalla moglie e padre dell’adolescente Tito (Gaddo Bacchini). Quest’ultimo ha un rapporto conflittuale con il padre e preferisce trascorrere il tempo con gli amici. Tutto cambia quando incontra Alice, ma lei è la figlia di una ex del padre.

Su Rai 4, alle 21.10, il film drammatico del 2016, di Oliver Stone, Snowden, con Joseph Gordon-Levitt, Shailene Woodley. La vera storia di Edward Snowden, ex impiegato della Cia, conosciuto per aver rivelato informazioni su programmi di intelligence, diffondendoli alla stampa nel 2013.

Su Rai Movie, alle 21.10, il film drammatico del 2015, di Niki Caro, McFarland, Usa, con Maria Bello, Kevin Costner. L’allenatore Jim White accetta l’incarico in un liceo della Central Valley, in California. Lì dovrà formare una squadra di atletica con studenti, la maggior parte di loro di origini ispaniche.

Su Italia 1, alle 21.20, il film di fantascienza del 1996, di Roland Emmerich, Independence Day, con Will Smith, Jeff Goldblum, Bill Pullman. Nel weekend del 4 lulglio, una razza aliena giunge sulla Terra con l’intenzione di conquistarla. Quando gli extraterrestri radono al suolo alcune delle principali città del pianeta, il destino dell’umanità è affidato al coraggio di pochi uomini, come il capitano americano Steven Hiller (Will Smith).

I film sui canali Sky stasera in tv

Su Sky Cinema Uno, alle 21.15, il film commedia del 2018, di G. Chiesa, Ti presento Sofia, con Micaela Ramazzotti, Fabio De Luigi. Gabriele, divorziato e papà della piccola Sofia, verso la quale è molto premuroso, s’innamora di Mara. Ma c’è un problema: lei non vuol sentire neanche parlare di bambini.

Su Sky Cinema Due, alle 21.15, il film drammatico del 2016, di Terry George, The promise, con Oscar Isaac, Charlotte Le Bon. Sullo sfondo del genocidio armeno del 1915, si consuma un triangolo sentimentale tra Michael, brillante studente di medicina, la sofisticata Ana e il giornalista americano Chris.

Su Sky Cinema Family, alle 21.00, il film d’avventura del 2017, di C. Cornillac, Belle & Sebastien – Amici per sempre, con Félix Bossuet. Pierre e Angelina vorrebbero trasferirsi in Canada, ma Sebastien non vuole. La situazione si complica quando uno sconosciuto si presenta sostenendo di essere il proprietario di Belle.