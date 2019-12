Stasera in tv sabato 20 dicembre 2019 – i programmi in onda

Stasera in tv sabato 20 dicembre 2019. Si conclude la settimana di Telethon con una serata speciali di Soliti ignoti. Canale 5 riavvolge il nastro di Tu si que vales. E Corrado Augias torna in replica con Città segrete. Ecco nei particolari quanto vedremo sulle reti generaliste, digitali e satellitari.

Stasera in tv sabato 20 dicembre 2019 – programmi Rai Mediaset

Stasera su Raiuno, alle 20.35, il game show Soliti ignoti – Speciale Telethon. Puntata speciale che chiude la maratona benefica dedicata a Telethon. Al Teatro delle Vittorie Amadeus presenta i concorrenti vip che giocano per aggiudicarsi il montepremi, interamente devoluto in beneficenza. Tra loro, Simona Ventura, Lorella Cuccarini, Stefano Accorsi, Edoardo Leo e Il Volo.

Su Raitre, alle 21.40, Città segrete. Rivediamo la puntata dedicata a Londra: Corrado Augias racconta i tanti luoghi indimenticabili della capitale britannica legati alle biografie di altrettanti protagonisti della storia. Da Anna Bolena, causa dello scisma anglicano ad Alan Turing, che anticipò l’intelligenza artificiale, da Winston Churchill fino ai Beatles.

Su Rai 5, alle 21.15, il programma musicale In scena – Auguri di Natale in musica. Evento tenutosi il 6 dicembre scorso nella sede centrale della Corte dei conti a Roma. I cori e gli strumentisti dell’Opera di Roma interpretano i Carmina Burana. In apertura il saluto del presidente Angelo Buscema.

Su Canale 5, alle 21.20, il talent Tù sì que vales. A una settimana dalla proclamazione del vincitore della sesta edizione, stasera rivediamo i momenti più emozionanti e divertenti delle nove puntate. Ma non applaudiremo solo i talenti: spazio anche ai componenti della Scuderia Scotti, cioè i simpatici concorrenti scelti da Gerry Scotti.

Su Nove, alle 21.15, Frozen Planet. Una spettacolare spedizione polare in un paesaggio mozzafiato nelle grandi terre selvagge dell’Artico e dell’Antartico. Grazie alle nuove tecnologie, le telecamere arrivano nelle zone più estreme e remote del nostro pianeta.

Stasera in tv – film Rai Mediaset La7 Spike

Su Rai Movie, alle 21.10, il film drammatico del 2004, di Oliver Hirschbiegel, La caduta – Gli ultimi giorni di Hitler. Berlino, 1945. Gli ultimi giorni di vita di Hitler in un bunker sotto la Cancelleria. Al suo fianco un gruppo di fedelissimi, tra cui i Goebbels, Eva Braun e la segretaria Junge.

Su Rete 4, alle 21.25, il film d’azione del 1998, di Stuart Baird, U.S. Marshals – Caccia senza tregua, con Tommy Lee Jones, Wesley Snipes. Il giovane agente John Royce (Robert Downey Jr) viene affiancato dal veterano Samuel Gerard (Tommy Lee Jones) per catturare Mark Roberts (Wesley Snipes), un assassino. Dopo una caccia spietata da Chicago a New York, i due poliziotti scoprono che Roberts è in realtà un ex agente della Cia.

Su La7, alle 21.15, il film documentario del 2006, di David Leaf, John Scheinfeld, U.S.A. contro John Lennon. Sciolti i Beatles, John Lennon spende fama e talento per battersi, insieme alla compagna Yoko Ono, contro la guerra in Vietnam. Le autorità americane cercano di espellerlo dagli Usa.

Su Spike, alle 21.20, il film drammatico del 2000, di Roger Donaldson, Thirteen Days, con Kevin Costner, Bruce Greenwood. Nel 1962 i sovietici installano dei missili nucleari a Cuba. Il presidente Kennedy, con il fratello e un consigliere si destreggiano nel tentativo di scongiurare la terza guerra mondiale.

Stasera in tv sabato 20 dicembre 2019 – i film su Sky

Su Sky Cinema Due, alle 21.15, il film western del 1990, di Kevin Costner, Balla coi lupi, con Kevin Costner, Mary McDonnell. Il tenente John Dunbar viene inviato in un avamposto di frontiera. Lì scopre che gli indiani non sono selvaggi e si integra con i Sioux. Il pericolo, infatti, viene dai bianchi.

Su Sky Cinema Family, alle 21.00, il film drammatico del 2017, di Stephen Chbosky, Wonder, con Julia Roberts, Jacob Tremblay. August, nato con una malattia congenita dello sviluppo craniofacciale, deve iscriversi alla scuola pubblica. Grazie alla sua personalità e all’amore dei genitori riuscirà a superare ogni avversità.

Su Sky Cinema Action, alle 21.00, il film di fantascienza del 1987, di John McTiernan, Predator, con Arnold Schwarzenegger, Bill Duke. La squadra del maggiore Schaefer deve liberare degli ostaggi nella giungla sudamericana. Si troverà a fare i conti con un alieno dotato di un arsenale sofisticatissimo.

Su Sky Cinema Suspense, alle 21.00, il film giallo del 2016, di Julian Jarrold, Testimone d’accusa, con Toby Jones, David Haig. Londra, 1923: la ricca Emily French è stata assassinata e del delitto è accusato Leonard, suo amante ed erede universale. La difesa del giovane è nelle mani dell’avvocato John Mayhew.