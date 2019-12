La porta dei sogni diretta 20 dicembre – Esordio di Mara Venier su Rai 1

La porta dei sogni diretta. Mara Venier esordisce questa sera, alle 21:25 su Rai 1 e RaiPlay, con il nuovo programma La porta dei sogni. È la prima di tre puntate con le quali la zia d’Italia prova a fare sua la serata del venerdì, dopo il felice ritorno a Domenica In.

La Porta dei sogni è stato definito un ’emotainment’, ovvero uno show che proverà a catturare il pubblico attraverso le emozioni suscitate dalle storie dei protagonisti. Sotto i riflettori ci saranno persone comuni, di cui Mara Venier proverà a realizzare i sogni. Che si tratti di storie d’amore, ricongiungimenti, riappacificazioni o semplici desideri di cambiamento, la padrona di casa cercherà di benedirne la realizzazione. Rigorosamente mettendone in primo piano il pathos.

In questa prima puntata, il compito sarà agevolato dalla presenza, tra gli ospiti, di Arisa, Andrea Bocelli ed Antonino Cannavacciulo. Ciascuno di loro si metterà a disposizione e parteciperà attivamente al tentativo di realizzazione dei sogni.

Per Mara Venier, la prima puntata del 20 dicembre può essere considerata un vero esordio perché da tempo non si cimentava in prima serata con un programma tutto suo. Soprattutto con un programa nuovo di zecca come La porta dei sogni. Va detto, a giudicare dalle anticipazioni, che lo show deve molto in termini di idee a tanti programmi già sparsi nei palinsesti televisivi. Non ultimo, C’è posta per te. Durante la diretta, vedremo se lo stile empatico ed affettuoso della Venier riuscirà ad imporre il suo proverbiale marchio di fabbrica.

La porta dei sogni diretta 20 dicembre – La prima protagonista è Sabrina da Novara



Mara Venier entra da una delle otto porte disposte lungo tutta la parete di fondo dello studio, che fanno da scenografia e dalle quali prende in nome il programma. La padrona di casa si presenta come suo solito: amichevole e spontanea tanto con la platea presente davanti a lei quanto con i telespettatori.

È subito l’ora della prima protagonista de La porta dei sogni del 20 dicembre. Alla Venier è arrivata una lettera da Sabrina, 36ennedi Novara che spiega: “Ho il sogno di abbracciare mia sorella. Non l’ho mai conosciuta e so solo che sia chiama Annamaria”.

Entra già piangendo. D’accordo puntare sulle emozioni, ma qui la diretta è già oltre.

Tornando alla storia di Sabrina: è rimasta orfana di madre a due anni e mezza, per via di una malattia. Appena prima di spirare, l’ultima cosa fatta dalla mamma fu di affidarla alla zia. A nove anni, però, la zia fu costretta a mandarla in un istituto.

Dopo qualche tempo, Sabrina si impose e riuscì a venirne fuori. A quel punto, la zia iniziò a parlarle di tre fratelli e due sorelle che la madre avrebbe avuto da un padre diverso rispetto al suo.

Allora, Sabrina si è messa sulle tracce dei suoi fratelli, riuscendo a raggiungere tutti, tranne Annamaria. Durante il racconto, Mara Venier si alza ed abbraccia pià volte Sabrina, che piange ininterrottamente.

Un video fa intuire che Annamaria è stata trovata dalla redazione del programma. È di spalle, mentre scrive una lettera a Sabrina, che non vede l’ora di incontrare.

Infine, Annamaria entra in studio e piangono tutti, compresa Mara Venier.

Non era facile cadere nel patetico in così pochi minuti.

Il sogno di Sofia da Salerno incontra il ragazzo indiano con cui vive un amore a distanza

La seconda protagonista de La porta dei sogni diretta 20 dicembre è Sofia, ventenne di Salerno. Il suo sogno è quello di incontrare un ragazzo che vie in India e con cui vive un amore a distanza da più di due anni. L’imbeccata è arrivata dalla sorella Sonia che ha contattato La porta dei sogni per farle vivere il suo sogno.

Sofia racconta di aver conosciuto il suo ragazzo dopo aver risposto ad un suo messaggi o su Instagram. Da lì, dopo le prime diffidenze, la storia ha preso piede e dura felicemente da quasi tre anni. Ma non si sono mai visti.

“Questa è un po’ una storia alla Caltagirone” commenta simpaticamente Mara Venier, riferendosi al celebre falso matrimonio di Pamela Prati.

Poi, rincara: “Ma che capelli ha, amore della zia?” commentando la foto del ragazzo indiano sul videowall.