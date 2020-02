La prima serata del Festival della Canzone Italiana Sanremo 2020 è in onda su Rai 1 martedì 4 febbraio. Ecco gli ospiti e le due partner che affiancano Amadeus, direttore artistico e conduttore.

La diretta dal teatro Ariston è disponibile anche sul servizio in streaming RaiPlay, in contemporanea con la messa in onda televisiva delle 21.00. Mercoledì 5 alle 14.00, invece, verrà riproposta su Rai Premium (canale 25 del digitale terrestre) la replica.

Si inizia alle 20.40. I Soliti Ignoti, non va in onda per tutta la settimana.

Sanremo 2020, le conduttrici della prima serata

Quest’anno Sanremo 2020 prevede la presenza sul palcoscenico dell’Ariston di molte co – conduttrici che affiancano Amadeus. Inizia, durante la prima serata, Diletta Leotta, conduttrice sportiva, volto noto di Dazn. Sono circa 6 milioni i follower su Instagram pronti a supportarla. “L’Ariston è un po’ come San Siro” ha dichiarato, “Amadeus sarà il mio mister. Per la prima volta non starò a bordo campo ma in campo a giocare la partita. Sono molto contenta di giocarla con così tante donne”.

Donne forti, come Rula Jebreal, seconda conduttrice femminile della prima serata. La giornalista israeliana si è fatta portavoce durante la sua carriera delle voci femminili troppo spesso ignorate dai Mass Media. Di questo parlerà sul palco dell’Ariston, con un monologo che “non è di destra, né di sinistra” ha dichiarato. “Vi stupiremo” ha preannunciato infine ai giornalisti.

Tutti gli ospiti della prima serata

Tra gli ospiti della prima serata c’è Fiorello, attore, presentatore, cantante, in una sola parola “showman” d’eccezione. Il suo ruolo? Quello di “amico di Amadeus”, come ha più volte avuto modo di auto-definirsi. Top secret i contenuti delle sue incursioni al teatro Ariston. Ma la sua presenza sarà continuativa.

Amadeus accoglie questa sera Pierfrancesco Favino (Il Traditore, Hammamet, Gli Anni più Belli) che torna a Sanremo dopo l’edizione del 2018 che aveva condotto insieme a Michelle Hunziker e Claudio Baglioni.

Ci sono anche Kim Rossi Stuart (Gli Anni più Belli) e Claudio Santamaria (Lo chiamavano Jeeg Robot, Tutto il mio folle amore, Gli Anni più Belli). Un trio di attori protagonista di “Gli Anni più Belli”, l’ultimo film di Gabriele Muccino.

Fra gli ospiti “cantanti” invece, annunciato Tiziano Ferro, che speriamo accetti l’offerta-lampo fatta da Fiorello ieri durante l’ultima conferenza stampa: duettare insieme sulle note di Finalmente tu.

Infine arrivano Emma Marrone, e l’ex coppia Al Bano e Romina Power. “Interrogata” sul loro rapporto apparentemente ottimo in pubblico, Romina Power ha dichiarato in una intervista che “la complicità è vera, reale, siamo due compagni di lavoro che si divertono moltissimo. Anche perché non c’è mai stata l’ombra della routine: mai una volta che ci siamo detti “uffa, si canta anche stasera””.

Sanremo 2020 l’ultima polemica

L’ultima polemica odierna riguarda la modifica del regolamento per la gara delle Nuove Proposte. Il vicedirettore di Rai 1 Claudio Fasulo ha ribadito che da cinque anni i giovani si esibiscono in access prime time. E la modalità di elezione del vincitore è sempre stata la medesima.

Amadeus, però, è stato al centro di una precedente tempesta mediatica a causa delle dichiarazioni nei confronti di Francesca Sofia Novello, una delle conduttrici da lui stesso scelta per affiancarlo durante lo svolgimento del festival.

Successivamente sono arrivate le polemiche sul cantante in gara Junior Cally, accusato di sessismo. C’è da dire che, in special modo dopo l’intervento di Fiorello nell’ultima conferenza stampa, le polemiche si sono mediamente ridimensionate, lasciando spazio alla curiosità per le sorprese annunciate da questa edizione del festival.

Sanremo 2020, Aspettative per la prima serata

Sono molte, tradizionalmente, le aspettative per la prima serata di Sanremo. Dall’andamento dell’esordio dipende la continuazione della manifestazione nelle successive puntate. Soprattutto in vista del calo fisiologico della puntata successiva.

Staremo a vedere. Una volta sgonfiate le numerose polemiche, lo spettacolo dovrebbe, comunque, essere assicurato.