Questa sera, martedì 4 febbraio, è al via Sanremo 2020 e questa è la scaletta della prima puntata. Ecco quali sono i dodici artisti che si esibiscono sul palcoscenico del teatro Ariston. Ve li proponiamo in ordine di apparizione sul palcoscenico del teatro Ariston. Accanto ad ogni nome c’è il brano della canzone che interpretano.

Sanremo 2020 scaletta 4 febbraio – i 12 Big in ordine di apparizione

Ecco la scaletta di martedì 4 febbraio. E questi sono i 12 Big che si esibiscono e sono in gara. Come si può notare ad aprire ufficialmente la serata è Irene Grandi. Ultimo, in ordine di apparizione, è Raphael Gualazzi. Tutto si svolge sotto la supervisione del conduttore e direttore artistico che ha selezionato i brani in gara.

Irene Grandi (Finalmente io);

Marco Masini (Il confronto);

Rita Pavone (Niente – Resilienza 74);

Achille Lauro (Me ne frego);

Diodato (Fai rumore);

Le Vibrazioni (Dov’è);

Anastasio (Rosso di rabbia);

Elodie (Andromeda);

Bugo e Morgan (Sincero);

Alberto Urso (Il sole ad Est);

Riki (Lo sappiamo entrambi);

Raphael Gualazzi (Carioca).

Le 4 Nuove Proposte di martedì 4 febbraio

Sempre nella serata di martedì 4 febbraio si esibiscono anche le 4 Nuove Proposte.

I giovani si scontrano in sfide di due. Questa sera i ragazzi interessati sono

Eugenio in Via di Gioia (Tsunami) vs Tecla Insolia (8 marzo).

Tecla Insolia (8 marzo). Leo Gassmann (Vai bene così) vs Fadi (Due noi)

Fadi (Due noi) Ricordiamo che Tecla Insolia è la vincitrice della edizione 2019 di Sanremo Young. Il premio per il primo classificato consisteva proprio nella partecipazione di diritto alla manifestazione sanremese dell’anno successivo.

Sanremo 2020 come si vota

Sono quattro le giurie che hanno il compito di decidere il vincitore di Sanremo 2020.

Sono: demoscopica, sala stampa, televoto e orchestra. Il peso è così ripartito: 33% Demoscopica, 33% sala stampa e 34% televoto.

Giuria demoscopica: è composta da un campione di 300 appassionati di musica. Il loro voto si svolge da casa con un sistema elettronico.

Giuria della sala stampa: è formata dai giornalisti accreditati al Festival per carta stampata, tv, radio e web.

Orchestra: Sono i musicisti e i maestri selezionati dalla Rai oltre a quelli provenienti dalla Fondazione Orchestra Sinfonica di Sanremo.

Televoto: Il voto del pubblico avviene attraverso telefono fisso e telefonia mobile, in base al regolamento fissato dall’Agcom. Sono esclusi i sistemi automatici che permettono l’invio di sms e telefonate massive, come ad esempio i call center.

Il Festival è fruibile su RaiPlay