Sanremo 2020 diretta 4 febbraio. È la serata del grande esordio per la 70ª edizione del Festival di Sanremo, condotta da Amadeus. Il sipario del Teatro Ariston si aprirà alle 20:40, in diretta su Rai 1 e RaiPlay.

Sanremo 2020 diretta 4 febbraio – La prima di Amadeus con Fiorello e Tiziano Ferro – I cantanti in gara e gli ospiti della prima serata



Il conduttore e Direttore Artistico Amadeus sarà affiancato dalla conduttrice Diletta Leotta e dalla giornalista Rula Jebreal, le prime delle dieci co-conduttrici che si alterneranno in questa edizione.

Ma ci saranno anche Tiziano Ferro e Fiorello. Il primo era già stato già annunciato come ospite fisso, mentre il comico, grande amico di Amadeus, ha confermato nell’irruzione alla conferenza stampa di ieri che sarà la “mina vagante” del Festival per tutte le serate.

Dodici i cantanti “Big” in gara che si esibiranno nella prima serata. In ordine di scaletta: Irene Grandi, Marco Masini, Rita Pavone, Achille Lauro, Diodato, Le Vibrazioni, Anastasio, Elodie, Bugo e Morgan, Alberto Urso, Riki e Raphael Gualazzi.

Quattro, invece, le “Nuove Proposte”: gli Eugenio in Via di Gioia, Fadi, Fasma e Tecla Insolia.

La valutazione delle canzoni, per la serata d’esordio, sarà affidata al voto della Giuria demoscopica, composta da un campione di 300 persone individuate tra gli “abituali ascoltatori di musica e frequentatori di concerti”.

Festival di Sanremo vuol dire anche grandi ospiti. Alla diretta di Sanremo 2020 del 4 febbraio parteciperà come ospite speciale Emma Marrone, che secondo le anticipazionin sarà protagonista di un momento molto toccante. Ma ci saranno anche Al Bano e Romina e il cast de “Gli anni più belli”, il nuovo film di Gabriele Muccino. Oltre che dalla stessa Emma, è composto da Pierfrancesco Favino – apprezzato co-conduttore di Sanremo 2018 – Kim Rossi Stuart e Claudio Santamaria.

Inoltre, Gessica Notaro e Antonio Maggio – vincitore tra i Giovani al Festival del 2013 – canteranno un brano inedito di Ermal Meta.

Anche la conferenza stampa dell’immediata vigilia ha confermato un avvicinamento a Sanremo 2020 teso e polemico come non accadeva da anni. Sarà importante, per Amadeus, partire subito bene con quello che lui stesso ha annunciato come un Festival del tutto imprevedibile.

L’anteprima di Amadeus e Fiorello con Vincenzo Mollica – Fiorello apre Sanremo 2020 vestito da sacerdote

Sanremo 2020, di fatto, si apre con il collegamento in diretta con il Tg1 condotto da Francesco Giorgino. È un momento, a suo modo, storico, perché sarà l’ultimo Festival seguito dallo storico giornalista Vincenzo Mollica. Con lui, sul celebre balconcino di fianco al Teatro Ariston, Amadeus e Fiorello in piena carica adrenalinica.

Il primo colpo di scena da parte di Fiorello arriva subito. Il comico apre Sanremo 2020 vestito da sacerdote. Padre Fiorello si rivolge così alla platea: “È il Festival delle polemiche, bisognava iniziare con qualcosa di forte. Scambiatevi un segno di pace”. Poi, a Papa Francesco: “Santo Padre, non firmi quel documento di scomunica, non disdica il canone. Questo è un Festival davvero a rischio 15% di share, ci voleva qualcosa di forte. Allora ho indossato l’abito originale di Don Matteo, che da solo fa il 40%”.

Introduce così Amadeus: “Ha un talento straordinario per mettersi contro tutti. Si è messo contro le donne, la politica, gli ospiti sono scappati… Qualcuno doveva aiutarlo, purtroppo le Sardine sono occupate”.



La presentazione si trasforma in una liturgia che coinvolge tutto l’Ariston. L’“Alleluia” è rivisitato per scandire il nome del conduttore.

Amadeus dà il via al Festival di Sanremo in coppia con Fiorello

Amadeus entra sul palco buio, illuminato solo da un occhio di bue, e schiocca le dita per dare il via alla sigla suonata dal’orchestra. Poi, la scenografia si illumina gradualmente con degli effetti laser avveniristici, resi possibili dalle luci led.

Per prima cosa, il conduttore ricorda il suo sogno da bambino, quello di condurre, un giorno, Sanremo. “Un desiderio che ha preso vita anche grazie ad amici come Fiorello, che mi aveva promesso 35 anni fa che mi sarebbe stato accanto ed ha mantenuto la promessa”, spiega Amadeus.

Rientra Fiorello, stavolta in smoking: “Lui non sa quello che fa, non si rende conto di cosa sta facendo. Questi soon gli attimi che precedono la fine della tua carriera. Ti levano pure i Soliti Ignoti. Ricorda che si entra Papa, si esce Papeete“.