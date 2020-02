Lunedì 10 febbraio, in diretta dalle 21.25 su Canale 5, va in onda il reality GF Vip 4, con la conduzione di Alfonso Signorini.

Nella casa più spiata d’Italia entrano Lory Del Santo per un confronto con Antonio Zequila e Pietro Delle Piane che cercherà di giustificarsi con la fidanzata Antonella Elia per le foto pubblicate da un giornale di gossip che lo ritraggono in compagnia di una donna bionda. Farà il suo ingresso anche una persona misteriosa per incontrare Pago.

Inoltre scopriremo l’esito del televoto. Il pubblico è chiamato a decidere chi salvare tra Michele, Barbara, Adriana e Fabio.

Alfonso Signorini si sofferma su Barbara Alberti e Adriana Volpe che si sono scontrate duramente nei giorni scorsi.

La Alberti ha accusato la Volpe di odiare Rita Rusic e per tale motivo ha organizzato il complotto per far eliminare l’ex moglie di Vittorio Cecchi Gori. La conduttrice ha più volte ribattuto che non ha pensato ad una strategia ma si reputa semplicemente una persona diretta. Chi dubita della sua sincerità è Licia Nunez, la quale avrebbe ascoltato le prossime mosse di Adriana. Critica anche Barbara Alberti in quanto crede che si sia riavvicinata alla Volpe solo per non rimanere isolata.