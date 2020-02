Stasera in tv 11 febbraio 2020 – i programmi in onda

Stasera in tv 11 febbraio 2020. Serata ricca di reality. Sulla Rai tornano le avventure di Pechino express, Mediaset propone una nuova puntata di La Pupa e il Secchione e viceversa. Tornano i tre talk show del martedì sera. Ecco nei dettagli la programmazione.

Stasera in tv 11 febbraio 2020 – i programmi Rai

Per il ciclo “Purchè finisca bene”, Rai 1 trasmette “Mai scherzare con le stelle!”. Ines è una giovane netturbina con la passione per gli oroscopi. Alfredo è un ingegnere preciso e metodico. I due sono vicini di casa, ma proprio non si sopportano. L’arrivo inaspettato dei genitori di lei li costringerà a fingersi fidanzati. Se all’inizio questa eventualità sembra insopportabile, con il passare del tempo potrebbe non essere così negativa. Nel cast: Alessandro Roja, Pilar Fogliati, Carlotta Natoli, Emanuela Grimalda, Fiorenza Pieri, Adriano Pantaleo, Maurizio Fanin

Su Rai 2 parte il nuovo viaggio di Pechino Express. Il travel show stavolta ci porterà alla scoperta della Thailandia, tra nuove coppie e nuove sfide da affrontare. Otto le coppie che, questa sera, iniziano il viaggio.

Su Rai 3 una nuova puntata di #cartaBianca, approfondimento di cronaca ed attualità condotto da Bianca Berlinguer.

Stasera in tv 11 febbraio 2020 – i programmi Mediaset

Su Canale 5 andrà in onda La signora dello Zoo di Varsavia, pellicola che racconta la storia di Jan Zabisnki, direttore dello zoo di Varsavia, e di sua moglie Antonina. I due rendono lo zoo un posto incantevole, popolato da alcune delle specie più belle ed esotiche. Nel ’39, in seguito all’invasione della Polonia da parte dei nazisti, lo zoo sarà distrutto e molti animali saranno uccisi. A seguire, alle 23.49, la rubrica di moda e stile X Style.

Rete 4 trasmetterà, alle ore 21.25, una nuova puntata di Fuori dal coro, rubrica di informazione ed approfondimento a cura di Mario Giordano. Il giornalista e conduttore dedica uno spazio al problema del coronavirus con collegamenti dall’ospedale Spallanzani di Roma. Inoltre con Gabriella Carlucci e Francesco Facchinetti, si analizzano le polemiche che hanno accompagnato recente il Festival di Sanremo.

Su Italia 1 andrà in onda La Pupa e il Secchione e Viceversa, tra momenti esilaranti ed incredibili gaffes continua la nuova edizione del programma che ha portato i nerd alla riscossa.

I programmi di La5, Tv8 e Paramount

Su La 5 andrà in onda la replica della puntata serale del Grande Fratello Vip. Il programma, condotto da Alfonso Signorini, ci mostrerà cosa è accaduto nella casa più spiata d’Italia.

Su Tv8 sarà trasmessa una commedia sentimentale: “La tata dei desideri”. David è vedovo ed ha due figli, Ben ed Emily. I due bimbi proprio non ne vogliono sapere di avere una tata, ma forse la bella e determinata Kate riuscirà a far cambiare loro idea.

Paramount Network dedicherà la serata al fantasy con “Le cronache di Narnia – Il leone, la strega e l’armadio”. Il primo capitolo della saga ha come protagonisti quattro fratelli alle prese con la scoperta di un nuovo magico mondo affascinante ed insidioso.