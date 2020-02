Le Iene Show torna giovedì 20 febbraio 2020 su Italia 1 alle 21.20. I conduttori, nella serata del giovedì, si alternano come nelle precedenti edizioni. Al posto di Giulio Golia, Filippo Roma e Matteo Viviani c’è un trio tutto al femminile, composto da Nina Palmieri, Roberta Rei e Veronica Ruggeri. La puntata sarà inoltre nuovamente preceduta alle 21.00 da Iene.it: Aspettando le Iene, striscia online condotta da Giulia Innocenzi.

Le Iene show 20 febbraio 2020 anticipazioni, la manifestazione dei Cinque Stelle

Fra i servizi in onda giovedì 20 febbraio 2020 a Le Iene show, uno dedicato alla manifestazione dei Cinque Stelle. La manifestazione si era tenuta in occasione del voto sui vitalizi agli ex-parlamentari. La iena Filippo Roma si era infiltrato fra i manifestanti per realizzare un servizio a tema. Ma qualcosa non è andato come previsto.

Alcune persone hanno individuato il giornalista, e hanno iniziato a spintonarlo e insultarlo. L’inviato non ha così potuto far altro che allontanarsi dalla manifestazione. La loro reazione è stata talmente violenta che le Iene hanno deciso di realizzare il servizio sul comportamento dei manifestanti Cinque Stelle.

Poco dopo il portavoce del Movimento Cinque Stelle ha preso le difese dell’inviato. “I giornalisti hanno il diritto di svolgere la loro professione in piena libertà” avrebbe dichiarato. Ma ne sapremo di più questa sera.

Le Iene show 20 febbraio 2020 scherzo a Leonardo Bonucci: la sua casa è stregata!

Il calciatore professionista della Juve Leonardo Bonucci è la nuova vittima di uno dei terrificanti scherzi de Le Iene show. E terrificante è proprio la parola più adatta per descrivere le immagini che vedremo nel servizio del 20 febbraio 2020, di cui è disponibile una anteprima video nella sezione anticipazioni del sito Le Iene.it. Le Iene fanno infatti credere a Bonucci che in casa sua si nasconde un fantasma.

Per rendere più credibile il tutto faranno irruzione di notte nella sua abitazione con una squadra di ghostbusters, cacciatori di fantasmi. “Sento le campane, ma non riesco a capire” afferma confuso Bonucci mentre armeggia con un dispositivo da acchiappafantasmi.

Gli scherzi delle Iene sono famosi per imprevedibilità e irriverenza. E stasera alzano maggiormente l’asticella.

Dopo il servizio: Nonna Maria torna a sorridere

Prosegue, durante la puntata odierna la serie di servizi realizzati per seguire gli sviluppi di precedenti casi portati avanti dalle iene durante scorse edizioni. La protagonista di questo Dopo il servizio è Nonna Maria. La figlia Franca ed il nipote Davide avevano segregato in casa la donna di 94 anni. Le iene avevano risposto all’appello delle altre due figlie della donna, che non la vedevano da 4 anni.

L’obiettivo di questo tipo di servizi è mostrare che le Iene non lasciano niente a metà, e vogliono sincerarsi che non si ripetano casi spiacevoli dopo il loro intervento. Era stata la iena Nina Palmieri a occuparsi del caso di nonna Maria, che finalmente torna a sorridere e a uscire di casa. Con lei la nipote Chiara, che ringrazia le Iene. “Dopo il vostro provvidenziale intervento, la nonna è uscita da quella casa, e ora la possiamo vedere ogni giorno”, dice Chiara.

La figlia Franca e il nipote Davide sono stati intanto rinviati a giudizio. La prima udienza si svolgerà il 7 luglio. Per un’ora e mezza al giorno possono anche vedere la signora Maria, secondo la decisione del giudice.

Tutto inizia nel 2015, quando il nipote Davide e la figlia Franca prelevano Maria da una clinica dove stava facendo riabilitazione, dopo la rottura del femore. Da quel giorno le altre due figlie, Santa e Teresa, non l’hanno più rivista. Per quattro anni, infatti, la figlia e il nipote della signora la hanno tenuta prigioniera. Durante la puntata di giovedì, il servizio completo conterrà anche un ringraziamento diretto di nonna Maria.